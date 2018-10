Rui Vitória convoca Taarabt e Jovic para o Bessa: estreias à vista?

O Benfica entra hoje em campo para segurar a liderança da Liga NOS, mas, para tal terá que bater a oposição caseira do Boavista, que luta pela manutenção. Acossado pelas vitórias de Porto e Sporting, o Benfica está forçado a, sem os habituais titulares Fejsa e Gaitán, ultrapassar a barreira axadrezada caso queira manter o primeiro lugar na tabela classificativa. Para colmatar as ausências, Rui Vitória chamou o jovem Luka Jovic e o reforço (mas pouco) de Verão Adel Taarabt.

O avançado sérvio de 18 anos, que chegou ao Benfica durante a vigência da janela de transferências de Janeiro, poderá, no Bessa XXI, efectuar a sua estreia pela formação principal da Luz; a mesma situação é vivida pelo marroquino de 26 anos, que, apesar de ter chegado à equipa encarnada no Verão de 2015, tarda em mostrar valências para integrar as convocatórias de Rui Vitória. Pesado e fora de forma, Taarabt demorou a adquirir ritmo competitivo e, mesmo esse ritmo, uma vez ganho, de pouco serviu para convencer o técnico da Luz.

Agora, o marroquino, que tem 7 partidas efectuadas pela equipa B, poderá actuar os primeiros minutos pela formação principal, ainda que não seja previsível que tal aconteça, excepto num cenário em que a vitória encarnada esteja completamente assegurada. A utilização de Jovic, apesar de pouco provável, poderá mesmo acontecer, caso Jonas ou Raúl Jiménez sejam substituídos por Vitória (recorde-se que Mitroglou está castigado). Dignos de registo são também os regressos de Lisandro López (outrora lesionado) e Renato Sanches (outrora castigado).