Jorge Jesus: Se perder o campeonato, perderá o lugar?

Já faz 14 anos que o Sporting não vence o campeonato português. O título continua a fugir aos leões. No entanto, nesta época, a esperança parece ter voltado. Aliás, já não é só uma questão de esperança, é uma questão de números, já que matematicamente é possível o Sporting ser campeão.

Esta temporada começou com a notícia "bombástica" que Jorge Jesus seria o novo técnico verde e branco. Geraram-se sentimentos diversos e contraditórios, mas a realidade é que Jesus tem feito um trabalho admirável. Já fazia muito tempo desde que o Sporting era um dos principais candidatos ao título, sendo temido pelos adversários. Esta época, o cenário mudou: com 20 vitórias somadas, o técnico leonino ocupou a 1ª posição da tabela durante a maior parte do campeonato.

A liderança foi perdida na jornada 25, frente ao actual líder, Benfica. No entanto, líderes ou não, o Sporting continua a encher Alvalade e a ser alvo de diversas iniciativas de apoio por parte das claques e adeptos. É quase um Sporting renascido. Um Sporting com objectivos e que luta.

Jorge Jesus soube dar a volta em tempos mais complicados, tais como a lesão de William, servindo-se da qualidade e polivalência de Adrien e João Mário. Aquando do «problema Carrillo», o técnico adaptou João Mário e colocou o médio a jogar na ala direita. Mais uma vez, Jorge Jesus, a brilhar nas suas escolhas, e João Mário a brilhar nas suas prestações.

Photo: abola.pt

Desde cedo que o técnico chegou a Alvalade e implementou as suas alterações, sendo mesmo responsável pela dupla imbatível no meio campo leonino, Adrien e João Mário. É de realçar, ainda, toda a evolução técnica de Islam Slimani, fruto do trabalho de Jesus. O avançado argelino tem feito uma época excelente, claramente mais dotado em termos técnicos, sendo uma peça crucial no jogo leonino.

Photo: record.xl.pt

Ainda que tenha muita qualidade no seu plantel, é de destacar o excelente trabalho do técnico leonino, no ponto de visto tático, apresentando um trabalho irrepreensível. Jorge Jesus também arrecada os louros da contratação de Ruiz, tendo esta sido uma excelente aposta do treinador do Sporting. Ruiz é imprescindível no jogo dos leões e um dos jogadores mais utilizados, dos poucos a entrar em campo em todas as 27 jornadas, presenteando os adeptos com toda a sua classe e qualidade.

Posto isto, ainda que não consiga alcançar o título, Jorge Jesus é o grande responsável pela transformação do Sporting, tendo transformado o clube de Alvalade numa equipa que luta na frente, impõe respeito e não desiste. Por isso, será que Jorge Jesus poderá perder o lugar se perder o campeonato? Os factos falam por si. Jesus fez um excelente campeonato e despertou um Sporting há muito adormecido. Será difícil ser campeão na primeira época, mas a verdade é que ainda existe essa possibilidade. O técnico leonino fez um trabalho excelente e, apesar do ordenado avolumado, o seu trabalho reflecte-se nos resultados e na prestação da equipa. Ainda que não vença, não faz sentido o seu lugar no comando técnico leonino ser posto em causa.