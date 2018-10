FC Porto sem 12 internacionais no regresso ao Olival

O FC Porto regressou, esta terça-feira, ao trabalho no centro de treinos do Olival, dois dias depois do jogo disputado em Setúbal, a contar para a Liga NOS 2015/16.

A formação ao dispor de Peseiro esteve visivelmente desfalcada, dados os compromissos internacionais de 12 atletas: Danilo Pereira (Portugal), Rúben Neves e André Silva (Portugal Sub-21), Layún, Corona e Herrera (México), Casillas (Espanha), Maxi Pereira (Uruguai), Aboubakar (Camarões), Brahimi (Argélia), Suk (Coreia do Sul) e Marega (Mali).

Para colmatar as ausências, o técnico portista chamou 9 elementos da equipa B (André Caio, Rodrigo, Palmer-Brown, Enrick Santos, Ronan, Fede Varela, Nassim Zitouni, Cláudio e Leonardo) e um jogador dos sub-19 dos «dragões» (Idrisa Sambú).

Na informação disponibilizada no site oficial do clube, é ainda referida a situação dos jogadores que figuram no boletim clínico, que agora também conta com Martins Indi, engripado.

«Varela manteve o regime de treino condicionado, tendo voltado a fazer ginásio, onde também estiveram André André, Marcano e Evandro, sendo que estes dois últimos ainda realizaram tratamento às lesões. Bueno, por sua vez, limitou-se a efetuar tratamento.», pode ler-se.

A equipa azul e branca volta a treinar amanhã, às 10:30 horas, no Olival, à porta fechada.