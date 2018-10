Selecção Nacional: os formados em Alvalade

Até ao final deste mês, a Seleção Nacional vai realizar 2 jogos: dia 25 frente à Bulgária, e dia 29 frente à Bélgica. Estes serão os testes finais para Fernando Santos decidir os 23 escolhidos para levar ao Europeu, que vai decorrer em França.

Assim, dos 24 convocados para estes 2 jogos, há 9 jogadores que foram formados em Alvalade. São eles Rui Patrício, Cédric Soares, José Fonte, William Carvalho, Adrien Silva, João Mário, Cristiano Ronaldo, Nani e Ricardo Quaresma.

Rui Patrício – 42 internacionalizações

Rui Patrício poderá ser o dono da baliza no Euro2016

O titular da baliza verde-e-branca é, igualmente, o titular da seleção nacional. Na sua 10ª época na equipa principal dos ‘leões’, Patrício está em grande forma e promete ser um dos destaques no Europeu.

Cédric Soares – 8 internacionalizações

Cédric Soares tem dado nas vistas na Premier League

Aos 24 anos, Cédric Soares está a ter a sua primeira experiência no estrangeiro, estando a realizar uma época de grande nível ao ser ter afirmado como titular do Southampton, que ocupa atualmente o 7º lugar no campeonato inglês. O colega de José Fonte terá dificuldades em se afirmar como titular da seleção, pois tem como concorrente direto Vieirinha. Contudo, ao que tudo indica será convocado pelo selecionador.

José Fonte – 8 internacionalizações

Fonte voltou a ser chamado por Fernando Santos

O central do Southampton nunca chegou a ser chamado à equipa principal do Sporting, tendo acabado a sua formação e sendo vendido ao Felgueiras. Depois de passagens pelo Estrela de Amadora ou pelo Crystal Palace, foi no Southampton que se afirmou e mostrou toda a sua qualidade. No entanto, José Fonte terá muitas dificuldades em se afirmar como titular da seleção, pois Fernando Santos privilegia a dupla Ricardo Carvalho-Pepe.

William Carvalho - 15 internacionalizações

William tem merecido a confiança de Fernando Santos

Na sua 3ª época ao serviço da equipa principal do Sporting, William Carvalho será, concerteza, uma das grandes apostas de Fernando Santos no Europeu. Embora esteja a realizar uma temporada um pouco abaixo das suas qualidades, aos poucos o médio defensivo está a recuperar a sua forma, tendo como concorrente direto na seleção Danilo Pereira, médio do FC Porto.

Adrien Silva – 5 internacionalizações

O Capitão leonino poderá ajudar a Selecção este Europeu

Aos 27 anos, Adrien Silva está a realizar a sua melhor época ao serviço do Sporting, casa que conhece desde 2002. As suas poucas internacionalizações não espelham, de todo, a sua qualidade pois, com Tiago lesionado, Adrien assume-se como principal candidato a ocupar a sua vaga.

João Mário – 6 internacionalizações

João Mário tem no Euro a oportunidade de mostrar o que vale

Este jovem prodígio português está a passar por uma fase muito boa da sua carreira. Na 2ª época como titular da equipa principal ‘leonina’, João Mário tem o Europeu como a montra ideal para se mostrar ao mundo e demonstrar toda a sua qualidade. Contudo, terá algumas dificuldades em se afirmar como titular da seleção, dada a presença de Adrien Silva e João Moutinho.

Cristiano Ronaldo – 123 internacionalizações

Temido por muitos, amado por outros Ronaldo é o Capitão

Cristiano Ronaldo dispensa apresentações: Capitão da seleção e do Real Madrid, CR7 é um dos melhores jogadores de sempre do mundo do futebol. Relativamente à seleção, é o melhor marcador da história (55 golos) e o 2º jogador com mais internacionalizações, só atrás de Luís Figo, que tem 127. Através de golos e assistências, Ronaldo será, concerteza, uma figura muito importante na campanha de Portugal pelo Europeu.

Nani – 92 internacionalizações

Nani poderá ser titular ao longo do Europeu

O extremo português, que se transferiu para o Fenerbahçe, está a realizar uma boa temporada, sendo titular indiscutível da equipa turca. Na seleção, Nani é um habitual escolhido pelos selecionadores e com Fernando Santos não será diferente. Com Ronaldo do lado esquerdo e Nani do lado direito, as alas atacantes serão um pontos fortes da seleção.

Ricardo Quaresma – 45 internacionalizações

Quaresma é um dos homens-chave da Selecção

Após a sua saída do FC Porto (onde não era titular indiscutível com Lopetegui), o extremo transferiu-se para o Besiktas, clube que já tinha representado no passado. Apesar de estar a realizar uma temporada regular e satisfatória, terá pela frente a concorrência de Ronaldo e Nani, uma batalha que não será fácil travar por Quaresma.

Desta forma, o Sporting prova ser o principal "patrocinador da Selecção" formando jogadores de grande qualidade, sendo que muitos deles fazem parte do onze titular, habitual, de Fernando Santos.