LeBron James - Stephen Curry: Quem sai vencedor?

LeBron James tem sido, nos últimos anos a estrela maior da NBA, afirmando-se sempre como o melhor jogador da modalidade. Porém, nos últimos dois anos, chegou aos olhos do mundo alguém que, para muitos, está a mudar o estilo de jogo e já se encontra ao pé dos melhores de sempre: Stephen Curry.

Hoje olhamos para as qualidades e defeitos de cada um destes atletas, os seus feitos individuais e coletivos tentando, assim, decidir quem será o melhor entre os dois maiores da atualidade. É quase como a rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Messi, porém, num desporto como o basquete há outros aspetos a considerar. Comecemos.

LeBron James é mais pesado, alto e três anos mais velho que Curry, porém, apesar da sua estatura e idade, o «King» é mais rápido que o base de 28 anos. James consegue atingir uma velocidade máxima de quase 33 km/h, quase 1km a mais da atingida por Stephen Curry.

Porém, o estilo de jogo de Steph não se baseia na velocidade. Curry é dotado de um jogo exterior que ultrapassa, para muitos, os limites do razoável. É conhecido, antes de tudo, pela sua capacidade de concretizar triplos como ninguém, porém, existe uma explicação para tremenda eficácia. Em comparação com LeBron, Curry atira a bola muito mais rápido. O jogador de 28 anos leva apenas 0,40 segundos a lançar, enquanto que James precisa de 0,56 segundos, ou seja, quando Stephen já largou a bola, o «King» ainda prepara o seu lançamento.

Para alem disso, a baixa estatura de Curry exige que este eleve a bola a um ângulo superior (entre 50 a 55 graus) para que esta escape aos blocos de defesas mais altos. Assim, a trajetória que Steph confere à bola, aumenta a percentagem desta entrar na cesta em 19% em relação a LeBron (que lança num ângulo de 40 a 45 graus)

Quando olhamos para a forma como os dois jogadores controlam a bola, podemos confirmar que Curry tem um controle mais rápido, mas igualmente eficaz ao de LeBron. Porém há algo que separa os dois neste campo: o crossover, ou a vírgula do basquete como muitos lhe chamam. Mais uma vez, Steph é mais rápido, levando apenas 1/4 de segundo para completar esta técnica, sendo praticamente 10% mais rápida que o crossover de LeBron James.

Mas há uma área em que Curry não pode ser comparado a LeBron: o poderio aéreo. LeBron James domina o ar como ninguém. A sua estatura permite-lhe afundar (muitas vezes de forma anormal), ganhar ressaltos e fazer blocos que, para muitos, são impossíveis.

Olhando para as estatísticas, LeBron leva a melhor sobre Steph em ressaltos (7,4 por jogo contra os 5,4 do base). Porém é Curry quem tem a melhor média de pontos com 30 por jogo contra os 25 de James. Ambos levam uma média de 6,6 assistências por jogo e é Stephen quem tem, claramente, a melhor percentagem na zona dos três pontos.

Para além do jogo aéreo, há ainda outro campo onde LeBron James supera Stephen: a polivalência. Não é por acaso que lhe chamam «King». James faz, praticamente, todas as posições em campo, e todas elas com tremenda eficácia enquanto que Steph se fica pela posição de base. Para além disso, James defende de forma muito mais eficaz, devido, principalmente à sua estatura e inteligência de jogo.

Feitos pessoais e coletivos

LeBron James conta já com 13 temporadas contra as sete de Steph Curry. Para além disso é James que conta com mais campeonatos: dois contra 1 do base. Em 13 anos, o «King» participou em 10 playoffs, chegando por seis ocasiões às finais, e Curry participou em três indo, por uma vez, à final.

James já fez parte da equipa All-Star por 12 vezes, enquanto que Stephen se juntou ás maiores estrelas por três ocasiões.

Quanto aos prémios de MVP (jogador mais valioso) da fase regular é, mais uma vez, LeBron quem leva a melhor com quatro contra apenas um de Curry. Aos quatro de fase regular juntam-se outros dois das finais ganhos por LeBron.

Podemos justificar estes números com a diferença de anos que ambos jogaram na liga principal. Porém não podemos negar que, LeBron, ao longo da sua carreira tem sido mais constante nos números que tem apresentado, mesmo quando era mais novo. A idade parece não pesar e ainda veremos muito de um dos atletas mais impressionantes do desporto mundial.

Curry está, sem dúvida a ter uma influência ímpar no jogo e irá, com toda a certeza, dar muito mais do que já apresentou, até porque ainda é bastante novo. Porém, para já, James ainda é o «King».