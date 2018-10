Portugal x Bulgária: afinar os canhões antes da batalha final

Com Rafa, Renato Sanches e João Mário na lista de Fernando Santos, a selecção lusa enfrentará mais um desafio particular, desta vez as quinas terão a Bulgária pela frente e ao que tudo indica o seleccionador irá utilizar os jovens lusitanos para começar a delinear a convocatória final para o empolgante Europeu que está a 3 meses de ter o pontapé de saída.

A renovação está em marcha

O Estádio Municipal Magalhães Pessoa, em Leiria será o palco do duelo particular entre Portugal e Bulgária. Este teste é estrategicamente importante uma vez que os búlgaros têm características similares aos oponentes lusos na fase final do Euro 2016 (Portugal terá no seu grupo Áustria, Hungria e Islândia). Pela frente Portugal terá uma equipa fechada que não terá qualquer problema em oferecer a iniciativa de jogo aos lusos limitando-se a defender. O último reduto das quinas deverá ter Rui Patricio entre os postes e um quarteto que não deverá estar muito longe do que iniciará o Europeu: Cédric, Ricardo Carvalho, Pepe e Eliseu. O central do Mónaco e o lateral do Benfica são ainda 2 peças pouco seguras no 11 uma vez que por exemplo Carvalho tem já 38 anos e fica sempre a dúvida: estará veterano de mais para a exigência que é disputar um Europeu? As alternativas são Bruno Alves, José Fonte ou Luis Neto, mas é evidente que se trata de uma posição que necessita de uma renovação (Paulo Oliveira, Rubén Semedo e Tobias podem ainda ter esperança). No caso de Eliseu não se pode ignorar que Fábio Coentrão em bom estado fisico é uma hipótese bastante válida.

Fernando Santos prepara uma revolução nas quinas.

Do meio campo para a frente, Fernando Santos deverá testar várias soluções sendo imprevisível qual o trio de médios em que irá apostar inicialmente. Tudo vai depender do sistema em que Portugal irá alinhar, mas uma certeza todos os lusos terão: Portugal tem uma geração magnifica de médios! João Moutinho, André Gomes, Renato Sanches, Danilo, William, Adrien e João Mário, palavras para quê? A qualidade fala por si e fica difícil a Fernando Santos escolher entre estes 7 astros do miolo. Na frente, Bernardo Silva já é um titular indiscutível juntamente com CR7 mas a apagada época de Nani levanta a incógnita quanto à sua real forma para o jogo. O técnico terá este amigável para observar soluções e seria merecido testar Rafa e João Mário, que têm sido soberbos a actuar nas alas de Sporting e SC Braga. Nota de destaque para Renato que se prepara aos 18 anos para cumprir a primeira internacionalização pela equipa de todos nós. Na Bulgária, Berbatov é o craque de serviço mas Portugal entrará em campo como favorito. Na conferência de imprensa Fernando Santos e Pepe afirmaram que a Bulgária será um adversário interessante para iniciar a preparação lusa rumo ao Euro mas as declarações dos lusos ficaram marcadas pelo tema relativo aos atentados em Bruxelas. Recorde-se que Portugal irá defrontar a Bélgica em Leiria na próxima terça-feira, um jogo que antes dos trágicos atentados estava previsto ter lugar na capital belga.