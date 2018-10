Cruyff homenageado por mais de 15 mil pessoas

Mais de 15 mil pessoas despediram-se de Johan Cruyff no Camp Nou, em Barcelona no memorial feito de propósito para agraciar o «holandês voador». Segundo o jornal espanhol «Sport» estiveram 15.158 adeptos. Novos e velhos agraciaram o que Johan Cruyff fez pelo clube como treinador e jogador. A grandeza da figura de Johan Cruyff entende-se também pelo respeito dos seus rivais. Demonstrado pela presencia no memorial do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, acompanhado de dois míticos ex jogadores como Emilio Butragueño e Amancio Amaro. Sábado joga-se o clássico mais importante de Espanha, com o Real Madrid a visitar a Catalunha e será mais uma oportunidade dos sócios e adeptos do Barcelona agradecerem a Cruyff tudo o que deu ao clube.