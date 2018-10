Foto: AFP Sporting empata com selecção olímpica do Japão

O Sporting empatou a um golo esta segunda-feira, diante da selecção olímpica do Japão, numa partida de carácter particular. Numa partida disputada em Rio Maior, e sem jogadores da equipa principal, os leões empataram diante de uma selecção que prepara a sua participação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.