Miguel Silva atrai concorrência

Depois do jogo em Guimarães, frente ao Vitória, o Sporting deu a conhecer o seu interesse pelo guarda-redes dos «conquistadores». A verdade é que foi por muito mérito de Miguel Silva que o Sporting não conseguiu penetrar a baliza da casa e regressou, assim, com apenas um ponto para Lisboa.

Este empate foi, em muito, prejudicial, já que o Sporting perdeu a liderança no fim-de-semana seguinte, o que não aconteceria se os leões tivessem arrecadado os três pontos da jornada, em Guimarães.

Miguel Silva faz defesa incrível e nega o golo a Ruiz.

No que diz respeito ao interesse do clube leonino por Miguel Silva, o vice-presidente do Guimarães, Armando Marques, fez saber que o jovem guarda-redes apresenta mais interessados para além do Sporting, «Efetivamente, foi manifestado o interesse do Sporting e de outros clubes no concurso do Miguel Silva, o que nos agrada pois é sinal de que o Vitória está a fazer um trabalho de qualidade». - Palavras de Armando Marques à Renascença.

Apesar de todo o interesse no guardião de 20 anos, o dirigente não revelou nada em concreto, explicando que seria muito cedo para qualquer especulação, «Se vai sair no final da época ou não, isso são contas de outro rosário. É prematuro falar sobre isso porque nada há de concreto».

O vice-presidente do clube concluiu que o Vitória se preocupa com o aspecto desportivo, tecendo elogios à equipa. Contudo, a parte financeira é considerada, também, muito importante pelos «conquistadores», «O Vitória respira agora de outra forma. O aspeto desportivo é importante, mas o financeiro está sempre em cima da mesa.» - Concluiu Armando Marques, em declarações à Renascença.