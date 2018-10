Benfica: Lindelof entra no baralho sueco de Vitória frente ao Braga

O internacional Sueco Lindelof estrou-se pela equipa A do seu país frente à Turquia, e num lapso de tradução ficou a dúvida quanto ao seu estado físico. O central encarnado deixou uma mensagem aos adeptos das águias através das redes sociais, onde afirmou estar bem fisicamente para defrontar o Braga. Recorde-se que a partida desta sexta-feira é fulcral para as contas do título, e frente aos bracarenses Lindelof é uma peça fundamental para parar o criativo ataque dos guerreiros do minho.

Lindelof pronto para a luta

As boas exibições de Lindelof na defesa benfiquista levaram a equipa de Ibrahimovic e companhia a reclamar pelo talento da mini águia, para compor o último reduto da Suécia. Frente à Turquia, Lindelof estreou-se e no final do jogo um lapso de tradução indiciou que o central não estaria apto para jogar frente ao Braga. Esta quarta-feira o jogador sueco deixou uma mensagem de confiança aos associados da Luz e deu garantias de que estará apto para alinhar sexta-feira frente ao Braga. O central tem sido uma agradável surpresa para os vermelhos da Luz, e perante jogadores como Rafa é fundamental contar com um central como Lindelof que é forte, rápido, alto e com muita margem para evoluir de águia ao peito. Leia na integra o comunicado do jogador na sua conta oficial do twitter:

"Meus amigos, não estou lesionado. Estou perfeitamente bem. Não sei se alguém terá traduzido mal a minha entrevista. Repito, estou bem".