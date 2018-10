Calderón, antigo presidente do Real, diz que Mourinho vai voltar

Ramón Calderón, ex-presidente do Real Madrid, falou esta quinta-feira sobre a possibilidade de José Mourinho voltar ao clube madrileno, opção que não é do seu agrado. “Se Mourinho não assinar pelo Manchester United será o próximo treinador do Real Madrid. Tenho quase a certeza. Se não houver títulos esta época, infelizmente, voltaremos a vê-lo no banco. Regressará a guerra, os incêndios, as conferências de Imprensa, a FIFA, a UEFA, a UNICEF… Não foi o melhor período, agora há mais tranquilidade. Mourinho provoca uma série de conflitos que não são desejáveis. Desde o ano passado que o presidente tem tentado contratá-lo, tentou convencê-lo em várias ocasiões. Florentino está louco para que Mourinho regresse”.

Foi presidente do Real entre 2006 e 2009 e não tem a melhor impressão sobre as capacidades de Zinedine Zidane. “Se as coisas não saírem bem creio que Zidane não continuará. É um treinador de Segunda B”. Ao contrário do Barcelona que elogia. “No Barça estão a fazer bem as coisas e os resultados são o reflexo do trabalho”.