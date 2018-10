Benfica x Sp.Braga: Noite de Luz cheia para receber arsenalitas

Dita a análise ao calendário que o Benfica tem um caminho mais limpo até ao título. Cada jornada vencida, confirma-o. Mas basta um pequeno deslize, para entregá-lo nas mãos do rival directo, Sporting. É esta a herança ingrata de um líder de tabela com pouca vantagem pontual e numa época atípica em Portugal. De todos os desafios a que se propõe o grupo de Rui Vitória, este será talvez o mais difícil e decisivo: enfrentar o Sporting de Braga, equipa sólida e bem construída e tradicionalmente um adversário duro. O factor casa pode ser decisivo nesta recepção aos minhotos, já que a Luz se faz cheia para acompanhar mais uma meta para a concretização do Tri. E o histórico de confrontos faz juz há esperança encarnada: O Braga só venceu por 2 vezes no Estádio da Luz, no total de 65 jogos.

Esta partida marca o regresso dos jogadores que estiveram em representação das respectivas selecções, sendo que Rui Vitória já assegurou poder contar com Jonas, convocado de surpresa para a «Canarinha». Juntam-se ao lote Gaitán e Fejsa, que haviam estado também ausentes na última jornada do campeonato, no Bessa. Aliás, a paragem do campeonato pode ter resultado de forma benéfica para o grupo, uma vez que o jogo ante o Boavista foi prova trémula. A vitória arrancada nos últimos instantes da partida, pelos pés de Jonas, levantou dúvidas quanto ao estofo encarnado para aguentar esta recta final da prova, nomeadamente quando desprovido dos seus principais nomes. Regressa ainda Renato Sanchez, da sua estreia pela Selecção A.

A deslocação do Sporting de Braga à Luz faz-se com o objectivo de angariar uma vitória teoricamente mais difícil, mas que poderia servir de confirmação ao bom trabalho de Paulo Fonseca no comando minhoto, que assegurou que a sua equipa não vai jogar com intuito meramente defensivo. Na bagagem moral, viajam a vitória perante o União da Madeira, no último jogo do campeonato, e a eliminação do Fenerbahçe para a Liga Europa. Curiosamente, este será o confronto entre as duas únicas equipas portuguesas a actuar nas competições europeias, o que trará aos respectivos treinadores o trabalho adicional na poupança dos seus recursos. O Benfica viajará para Munique, para enfrentar o Bayern na terça-feira, enquanto o Braga recebe o Shakhtar Donetsk na quinta.

Para o jogo na Luz, Paulo Fonseca não poderá contar com Josué e Vukcevik, baixas de última hora para o meio-campo minhoto. Dos planos de Rui Vitória ficou de fora Lisandro.

Onzes Prováveis

Benfica:

Sporting de Braga: