Bruno César quer Restelo pintado de verde

Na véspera do arranque de mais uma jornada do campeonato português, Bruno César falou aos microfones da Sporting TV. O extremo brasileiro começou por realçar a semana atípica em Alvalade, devido aos compromissos internacionais de vários jogadores. Apesar disso, o número 11 leonino sublinhou que a equipa não tirou os olhos do seu objectivo ao longo da semana, preparando o jogo com o Belenenses com o mesmo rigor e foco das partidas anteriores.

«Esta semana foi um pouco mais tranquila, diferente das outras que acabam com jogo no fim de semana. Continuamos o nosso trabalho, segundo o nosso objetivo. Não deixámos de treinar. Sabemos que os treinos não são tão fortes nestes dias, mas também temos noção de que não precisamos de que o sejam para chegarmos ao jogo e sermos capazes de responder.».

Para ajudar nesta resposta, o brasileiro conta com o incansável apoio dos adeptos sportinguistas, esperando que «assim como foi no Estoril,o estádio esteja cheio». Bruno César acredita mesmo que a onda verde invada o Restelo e ajude a equipa a alcançar a vitória. O extremo enfatizou ainda a importância que os adeptos leoninos têm no desempenho da equipa ao longo do jogo.

«Com o Belenenses não será diferente, pois deve haver casa cheia com maioria de adeptos sportinguistas. É isso que esperamos, que nos apoiem, tal como fizeram no Estoril, onde fizemos um grande jogo. Tem toda a influência. Quando chegamos ao estádio e vemos os adeptos a cantar e a apoiar ainda antes de o jogo começar, ficamos ainda mais empolgados. Durante o jogo, apoiam do início ao fim, não nos deixam baixar a cabeça, mesmo que estejamos empatados ou a perder, e ajudam-nos a procurar sempre o golo. É muito bom para os jogadores.».