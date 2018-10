Resultado Benfica x Braga (5-1)

22:40. Obrigada por ter acompanhado a partida connosco! Nós cá estaremos na segunda-feira, prontos para relatar o minuto a minuto do Belenenses x Sporting e do Porto x Tondela. Boa noite e bom fim-de-semana.

22:35. O Benfica fica agora com 70 pontos, mantendo-se na primeira posição, provisoriamente a 5 do Sporting e a 9 do Porto, que só jogam na segunda-feira. O Braga, por sua vez, mantém a 4ª posição, a 11 do Porto e 9 do Arouca, também à condição.

22:30. Vitória recheada do Benfica na Luz, num resultado que estava longe de ser o esperado antes do apito inicial. O Braga foi um bom adversário mas a avalanche do Benfica foi forte, com uma mão cheia de golos a conceder os 3 pontos às águias. Os homens golo foram Mitroglou, que bisou, Jonas, Pizzi e Samaris, contra o golo de honra de Pedro Santos, que conseguiu reduzir para o 5-1. Ainda assim, mérito para a vitória das águias, que souberam pressionar com intensidade na 2ª parte, procurando o golo apesar da vantagem dilatada (venciam 3-0 ao intervalo).

FINAL DA PARTIDA! BENFICA 5 - 1 BRAGA.

93'. O Braga ainda acabou a tempo de reduzir a vantagem, desta feita por Pedro Santos! O jogador aproveitou a grande penalidade para fazer o golo de honra, cobrando sem hesitações.

93'. GOOOOOOOOOOOOLO!!! PEDRO SANTOS!!! (grande penalidade)

92'. Penalti a favor do Braga. Segunda grande penalidade da partida. Nélson Semedo fez falta sobre Pedro Santos.

89'. Cartão amarelo para Goiano, por falta sobre Rúben Neves.

87'. O Braga tenta, desesperadamente, reduzir a vantagem.

83'. Cartão amarelo para Luíz Carlos, por empurrar Renato Sanches.

83'. Livre de Pizzi, mas a bola foi parada na barreira.

81'. O Benfica está completamente a controlar a partida, e um Braga impotente já pouco pode fazer. O resultado parece decidido.

79'. Substituição no Benfica: Sai Jardel, entra Nélson Semedo.

78'. Substituição no Braga: Sai Rafa, entra Aaron Níguez.

77'. Substituição no Benfica: Sai Nico Gaitán, entra Carcela.

75'. GOOOOOOOOOLO DO BENFICA!!!! SAMARIS!!!

75'. Cartão amarelo para Stojiljkovic.

72'. E é o quarto das águias, em noite de festa na Luz! Jonas correu com a bola pela esquerda e, ao ver Mitroglou bem colocado, passou para o grego. Mitroglou fintou um defesa e rematou bem colocado, com um bom ângulo, não dando possibilidade de corte aos dois adversários que tapavam a baliza.

71'. GOOOOOOOOLO DO BENFICA!!! MITROGLOU!!!

69'. Substituião no Braga: Sai Hassan, entra Stojiljkovic.

69'. Livre para o Sporting de Braga, com Wilson Eduardo a marcar. Boa defesa de Ederson, completa pelo corte de Lindelof.

Estão 61.042 espetadores na Luz.

66'. Substituição no Benfica: Sai Fejsa, entra Samaris.

65'. O Braga está agora muito mais pressionando e procura reduzir a vantagem de forma mais insistente, ameaçando mesmo as redes de Ederson.

64'. Samaris prepara-se para entrar.

62'. Cartolina amarela mostrada a Pizzi.

61'. QUASE O BRAGA! O primeiro esteve muito perto por Hassan, que rematou oportunamente, mas a bola chocou com o poste direito de Ederson, não entrando por pouco. Os guerreiros do Minho ficaram a pedir penalti por um jogador cair na área, mas o árbitro nada assinalou.

59'. BRAGA MAIS UMA VEZ! Confusão na área do Benfica na sequência de canto, com a bola a sobrar para Mauro, que rematou com a bola a sair por cima da baliza.

58'. BRAGA!!! Hassan aproveitou um corte mal feito por Jardel e rematou, mas Ederson defendeu para canto.

55'. MATHEUS!!! O guardião está a ser impecável. Primeiro foi Pizzi que tentou um golo que seria para a História, para uma defesa de qualidade do brasileiro. Na recarga foi o Gaitán a tentar, e o guardião brilhou mais uma vez.

52'. Cartão amarelo para Pedro Santos, que puxou a camisola de Renato.

51'. SALVOU MATHEUS! Desta feita foi Jonas a servir Gaitán, mas mais uma vez o argentino não concretizou, valendo o guardião brasileiro a impedir o quarto.

49'. QUE PERIGO DO BENFICA! Pizzi passou para Gaitán, mas o remate saiu mal e foi de encontro a Mitroglou, sobrando para fora da área. A bola sobrou para Eliseu que disparou um autêntico tiro, mas ao lado.

Começa a 2ª parte! Sai do Benfica.

21:20. Primeira parte intensa, com muita troca de bola entre ambas as equipas. Apesar da supremacia inicial do Braga, o Benfica conseguiu dominar as hostes e marcou aos 17 minutos por Mitroglou, que mudou o rumo do jogo. O Benfica pareceu ganhar motivação frente a um Braga que ainda procurou o empate, mas que depois começou a desanimar, perdendo alento. Um resultado que não espelha o jogo jogado, mas que põe o Benfica em vantagem com mérito.

Intervalo na Luz. Benfica 3 - o Braga!

43'. A defesa do Braga está completamente descontrolada e perdida nas marcações. Apesar do bom começo, os golos do Benfica parecem deixar os defesas bracarenses confusos.

41'. Que jogada do Benfica! A bola veio pela lateral esquerda até Jonas, que deixou para Pizzi. O português corria com o grego Mitroglou ao lado, mas, apesar da dificuldade, decidiu arriscar, atirando uma bola bem colocada para o canto inferior direito da baliza do guardião do minho.

40'. GOOOOOOOOOOLO DO BENFICA!!!! PIZZI!!!!

38'. Foi Renato quem ganhou a penalidade por mão de André Pinto, e Jonas não hesitou na cobrança. Eis que finalmente o brasileiro marca a um adversário de grande qualidade!

37'. GOOOOOOOOOOOLO DO BENFICA!! JONAS!! (Grande penalidade)

36'. Penalti para o Benfica!! Foi André Pinto que tocou com a mão na bola na área. Jonas para marcar.

34'. Falta sobre Gaitán, com o Benfica a ganhar o livre a 20 metros da área. Na cobrança, Jonas rematou contra a barreira.

31'. O Benfica ganhou canto, mas a confusão na área foi de tal ordem que a bola acabou perdida.

28'. O Braga está muito pressionante, procurando fervorosamente o empate. Está com dificuldades a defesa do Benfica.

22'. Quase Mitroglou! Jonas tentou dominar, bateu num jogador do Braga e sobrou para Mitroglou, que passou a Pizzi. O português tentou voltar a encontrar o grego, mas este não chegou a tempo.

18'. A bola foi disputada perto da área, com o Sporting de Braga a sair mal, a bola perdeu-se e sobrou para Mitroglou, que não hesitou em fazer um chapéu a Matheus e enfiar a bola dentro da baliza. Está feito o primeiro do jogo.

17'. GOOOOOOOOOOLO DO BENFICA!!! MITROGLOU!!!

16'. Mitroglou foi precipitado. O Braga perdeu a bola para o grego, que rematou contra a defesa adversária, e na recarga precipitou-se e rematou sem ângulo, saindo a bola muito longe da baliza.

15'. MATHEUS! André Almeida rematou com força e o guarda-redes bracarense esteve impecável na defesa.

12'. Remate de Baiano, mas sem perigo.

11'. QUE PERDIDA DE RAFA! Mauro passou para um Rafa isolado que, na cara do golo, falhou uma oportunidade escandalosa!

7'. Matheus a defender! Pizi rematou e o guardião impediu com qualidade.

6'. Mais Braga! Desta feita foi Hassan a rematar por cima da barra.

5'. O Benfica procura dominar o meio-campo do Braga, mas estão com dificuldades em transpôr a defesa dos guerreiros do minho.

1'. QUE PERIGO DO BRAGA! Esteve tão perto Wilson Eduardo! Rafa passou para Hassan que cruzou para Wilson Eduardo, mas o português cabeceou ao poste! Podia ter sido o primeiro.

Rola a Bola na Luz! Sai do Benfica.

20:30. Faz-se agora um minuto de silêncio em honra de Fernando Mendes.

20:26. As equipas já entram em campo!

20:00. No Braga, Matheus será o dono dos postes, o que representa uma novidade porque Marafona tem sido o guardião predileto no campeonato. Na frente reside a outra novidade, com a titularidade de Wilson Eduardo em detrimento de Stoljilkovic.

19:55. Para Rui Vitória, André Almeida é titular, valendo a sua aptidao defensiva em detrimento do ofensivo Nélson Semedo, tendo em conta que terá pela frente Rafa. No meio-campo, Fejsa é uma surpresa, uma vez que Samaris ja adquiriu automatismos incríveis com Renato Sanches.

19:52. Onze oficial do Braga: Matheus; Baiano, André Pinto, Ricardo Ferreira e Goiano; Pedro Santos, Luíz Carlos, Mauro e Rafa Silva; Wilson Eduardo e Hassan.

19:50. Onze oficial do Benfica: Ederson; André Almeida, Lindelof, Jardel e Eliseu; Pizzi, Fejsa, Renato Sanches e Gaitán; Jonas e Mitroglou.

Já temos os onzes oficiais!

19:45. Para Paulo Fonseca, as dores de cabeça residem do meio campo para a frente, com Vuckevic e Josué a não poderem participar no empolgante jogo na Luz. Na defesa, André Pinto será o patrão do último reduto arsenalista, mas terá em parceria com os companheiros a dura tarefa de bloquear Mitroglou e Jonas. O veterano Luíz Carlos será o pendulo que fará as transições da defesa para o ataque, onde Rafa será o ponto de referência que poderá massacrar as águias com fintas incríveis e um talento do melhor que a Liga NOS tem apresentado.

19:40. Com Júlio Cesar e Lisandro KO para o embate, Rui Vitória conta, no entanto, com os regressos de Fejsa, Jardel e Gaitán, que falharam a deslocação ao Bessa. Para derrubar o Braga, o técnico da Luz irá apostar num 11 sólido com uma defesa segura, permanecendo a dúvida quanto à utilização de André Almeida ou Nélson Semedo na lateral direita. Por um lado, André oferece rigor defensivo, mas Nélson garante impulso ofensivo, cabendo ao treinador equacionar a melhor opção perante um oponente da valia do Braga. A dupla do miolo Samaris-Renato está cada vez mais equilibrada e Renato chega super motivado pela estreia com a camisola das quinas. Na frente, Pizzi e Gaitán são os criativos de serviço para oferecer os desejados golos aos homens-golo Mitroglou e Jonas. O brasileiro é um jogador fundamental mas falha nos jogos com maior grau de dificuldade, será desta Jonas?

19:35. Onze provável do Braga: Marafona; Baiano, André Pinto, Ricardo Ferreira, Marcelo Goiano; Luiz Carlos, Mauro; Pedro Santos, Rafa, Stoljilkovic e Hassan.

19:30. Onze provável do Benfica: Ederson; André Almeida, Jardel, Lindelof, Eliseu; Samaris, Renato Sanches; Gaitán, Pizzi, Jonas e Mitroglou.

Sérgio Conceição não pretende facilitar na Luz // Foto: Facebook do SC Braga

19:20. O objetivo de Paulo Fonseca é claro: "fazer melhor que na primeira volta". Isto, diz o técnico, leva o Braga a "querer vencer todos os jogos até ao fim", e este jogo frente às águias "não foge à regra". Apesar de valorizar o adversário, o técnico admite que nada o impedirá de procurar os três pontos: "As minhas equipas não jogam para outro resultado - só para a vitória. Sabemos que vamos defrontar o líder do campeonato, que está bem, forte, mas que isso não nos inibe". "É um adversário que, quando veio a Braga, dizia-se, estava em crise mas venceu aqui – foi a única equipa a vencer em Braga", recordou, contudo não hesitou em elogiar a sua equipa: "Estamos num bom momento e todos estão cientes do que são capazes de fazer. Vamos para este jogo com dois objetivos em mente: ganhar e proporcionar bom espetáculo".

Rui Vitória quer vencer // Foto: Facebook do SL Benfica

19:10. Rui Vitória admitiu a dificuldade do encontro: "Vai ser um jogo difícil, contra um adversário que está a fazer um bom campeonato e tem uma belíssima equipa", acrescentando que "é mais uma final, respeitamos o adversário, mas queremos ganhar". Apesar da proximidade do jogo com o Bayern de Munique, na terça-feira, a contar para a Liga dos Campeões, o técnico deixou bem claro que não está nos seus planos poupar jogadores. "Queremos focar-nos no próximo jogo, não há volta a dar. São sete finais e quero ganhar a próxima, depois pensaremos no Bayern e nos quartos de final da Liga dos Campeões. Aqui não há poupanças, vão jogar os melhores para ganhar".

Benfica x Braga

19:00. 17 pontos separam as duas equipas, mas isso não quer dizer tudo - o Braga tem dado provas do seu valor e Paulo Fonseca tem conduzido a equipa numa época de grande destaque, constituindo um adversário de grande dificuldade para as equipas que lutam pelo título. Pese a sua presença na Liga Europa, que tem andado de vento em popa, mais recentemente com a eliminação do Fenerbahçe. Destaque ainda para os bracarenses, única equipa portuguesa que continua a competir em 4 frentes (Campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga Europa).

18:50. No estádio AXA, a primeira volta entre SC Braga e SL Benfica encheu as bancadas para um duelo emocionante. As águias adiantaram-se no marcador aos 3 minutos por Pizzi e num ápice Lisandro ampliou para 0-2, ainda antes de se completar o primeiro quarto de hora do jogo. Os bracarenses lutaram, criaram perigo, mas tiveram pela frente um Júlio César diabólico, que negou todas as investidas dos arsenalistas. Os encarnados resistiram e levaram para a Luz 3 valiosos pontos, registando-se um 0-2 no final dos 90 minutos.

Benfica x Braga em direto

18:45. O Braga vai à Luz para trazer os três pontos. Vindo de uma vitória frente ao União da Madeira, por 2-0, o Braga depara-se com uma motivação favorável, especialmente se considerarmos a boa época que tem vindo a fazer. Os heróis do golo foram Josué e Stojiljkovic, numa partida que contribuiu para a manutenção do 4º lugar, com 40 pontos.

18:40. O objetivo do Benfica para esta noite é claro: a vitória, para manter a liderança intocável. Depois da vitória sofrida e conquistada nos minutos finais no Bessa, frente ao Boavista, vencer esta “final” é imperativo para continuar no caminho do tri-campeonato. Nesta partida o herói foi Jonas, mais uma vez, a mexer no score na compensação, que chega agora motivado depois de ter regressado à seleção brasileira, onde completou a estreia absoluta em jogos oficiais.

18:35. Benfica e Braga já se defrontaram 134 vezes, tendo sido 65 delas jogadas na Luz. O Benfica venceu 51 destes desafios, enquanto que o Braga apenas triunfou 2 vezes, contra 12 empates.

Estádio da Luz // Foto: record.xl.pt / Pedro Ferreira

18:30. Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma emocionante partida do Campeonato, acompanhada em direto e pela Vavel Portugal, a contar para a 28ª jornada. Este encontro de titãs, agendado para as 20:30, opõe Benfica e Sporting de Braga no Estádio da Luz, naquela que será provavelmente a partida mais desafiante das águias até ao final da Liga NOS 2015/2016.