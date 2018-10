FC Porto: Layún no radar do Real Madrid

No Real Madrid, Marcelo poderá estar de saída, e o nome do portista Layún surge associado aos galáticos. O mexicano tem sido um verdadeiro craque e tem toda a classe para dar o salto para um clube do nível do Real Madrid.

Layún poderá ser galático

O titular da selecção mexicana e do FC Porto surge na imprensa espanhola como estando na órbita do Real Madrid. A saída do canarinho Marcelo é um cenário muito provável e Layún enquadra-se nos cânones de exigência do clube de Cristiano Ronaldo. O sul-americano chegou à invicta esta temporada e afirmou-se rapidamente na lateral esquerda azul e branca, e é neste momento o líder de jogadores com mais assistências para golo. É forte defensivamente e soberbo a atacar, o que tem suscitado muito interesse pelos colossos europeus.