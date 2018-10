Ronaldo x Messi: Argentino com vantagem nos Clássicos

Perder contra o seu máximo rival coletivo (Barcelona) e contra o seu rival individual (Messi) começa a ser um hábito para Cristiano Ronaldo. Desde que chegou no verão de 2009, por mais de 90 milhões de euros, já perdeu oito, empatou dois e ganhou três partidas, marcando um total de sete golos. Um registo pobre se comparado com Messi, que, desde 2004, venceu 11, empatou três e perdeu cinco, metendo a bola nas redes do Real por 14 vezes, isto em jogos a contar para o campeonato espanhol.

Se pensarmos nas outras competições como a Supertaça, Liga dos campeões e Taça do Rei, o português tem seis vitórias, seis empates e 12 derrotas e o argentino em 31 jogos tem 15 triunfos, sete empates e nove derrotas. Cristiano, que nos seus três últimos clássicos tinha marcado, ficou em branco na derrota por 0-4 a 21 de novembro em Madrid, partida essa que foi a última em que se defrontaram.

No atual elenco do Barcelona, Daniel Alves é o jogador que mais venceu o Real Madrid. O brasileiro venceu por 15 vezes, sendo que 10 pelo Barça e cinco pelo Sevilha, um balanço que supera os seus colegas, Messi e Iniesta, que ganharam 11 partidas. Xavi, atualmente no Qatar, tem 13 vitórias em 29 encontros. Também nas outras competições que não a Liga espanhola o lateral tem o recorde de vitórias: 22 triunfos, oito com o Sevilha e 14 com o Barcelona.