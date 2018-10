Quarteto ‘leonino’ próximo dos 40 jogos

Na presente temporada, os ‘leões’ já realizaram um total de 44 jogos oficiais, distribuídos pelo campeonato, pela Taça de Portugal, pela Taça da Liga e pelas competições europeias (play-off da Liga dos Campeões e Liga Europa).

Do núcleo duro de Jorge Jesus, há 4 jogadores que vão chegar aos 40 jogos se defrontarem o Belenenses na próxima segunda feira: o guardião Rui Patrício, titular indiscutível da equipa; o médio João Mário que, na sua segunda época na equipa principal do Sporting é uma peça fundamental no onze ‘leonino’; Bryan Ruiz, o reforço de maior peso nesta temporada que encanta os adeptos com a sua classe; e Islam Slimani, que é considerado como um dos melhores pontas-de-lança a jogar na Europa.

Nesta lista é evidente a falta de jogadores do setor defensivo. Este facto é explicado pelas constantes lesões dos defesas ‘leoninos’, como foi o caso de Ewerton, Tobias Figueiredo, Naldo e Paulo Oliveira, impossibilitando o treinador Jorge Jesus de construír uma dupla de centrais regular ao longo da temporada.