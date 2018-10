Belenenses x Sporting: duelo de históricos

Foi há 96 anos o primeiro jogo entre Belenenses e Sporting: a 18 de abril de 1920, a equipa do Restelo venceu por 1-0 o rival da capital. É sempre, portanto, um duelo muito interessante, devido à história entre estes dois clubes lisboetas.

Se recorrermos às estatísticas, o Sporting e o Belenenses já se defrontaram por 242 vezes, sendo a história mais favorável aos ‘leões’, que contam com 127 vitórias, 55 empates e 60 derrotas. E, destas 60 vitórias do Belenenses, 47 foram em casa, constituindo-se num dado positivo para os homens do Restelo.

Apesar de ser o Sporting o detentor do maior número de vitórias, foi o Belenenses que protagonizou a maior goleada entre os dois rivais, estabelecendo um resultado de 9-0 em casa, para o campeonato, na época 1931/1932. Do lado do Sporting, a maior goleada frente ao Belenenses foi de 7-1 na época de 1940/1941.

Relativamente à presente temporada, o Belenenses ocupa o 11º lugar da tabela classificativa e vem de uma série de jogos irregulares em termos de resultados. Quanto ao Sporting, a equipa de Jorge Jesus ocupa o 2º lugar do campeonato e precisa de vencer todos os jogos para se manter na corrida pelo título.