Sporting: Alan Ruiz a um passo de ser leão

Aos 22 anos, Alan Ruiz tem sido associado a Sporting e Porto, mas segundo o atleta o destino mais provável será o de vestir de leão ao peito. Os valores da transferência poderão rondar os 5 milhões de euros, uma quantia que entraria para a história como o negócio mais caro no legado de Bruno de Carvalho. Alan Ruiz é médio ofensivo e é dotado de uma técnica formidável que interessa muito ao perfil de jogador que Jorge Jesus traçou para a próxima época. O ''novo Riquelme'' alinhou na madrugada deste Domingo no empate do Colón frente ao Banfield (1-1) e no final do encontro não escondeu a euforia de se transferir para o Sporting.''Sempre foi um sonho, já está tudo acordado, por isso estou muito contente'', afirmou Ruiz aos jornalistas argentinos. No futebol, o que hoje é verdade amanhã é mentira mas o negócio de Alan Ruiz está praticamente concluído e o jovem deverá vestir de verde e branco nas próximas 4 temporadas, sendo um reforço de peso para atacar a época 2016/2017.