Belenenses X Sporting: O leão não quer perder a águia de vista

A pouco tempo de terminar o campeonato, o Sporting enfrenta mais uma batalha, desta vez contra o Belenenses. O jogo terá lugar no Restelo, e a equipa da casa promete não facilitar perante o 2º classificado da liga. O Sporting não pode, obrigatoriamente, sair derrotado, já que continua na luta directa pelo título.

Relativamente ao histórico de confrontos entre estas duas equipas, Sporting e Belenenses já se encontraram por 242 vezes, sendo que a balança está favorável para os leões. A formação verde e branca saiu 127 vezes vitoriosa, contra 60 derrotas e 55 empates. No que toca a golos, é também o Sporting quem segue na frente, com 453 golos marcados e 317 golos sofridos.

Na primeira volta o resultado foi favorável ao Sporting // Foto: Facebook do Sporting CP

O último embate entre estes dois símbolos deu-se na 11ª jornada, a 30 de Novembro de 2015. O Sporting saiu vitorioso, ainda que pela margem mínima de uma bola (1-0). Nesta jornada, o favoritismo recai, novamente, sobre os leões, ainda que não possam contar com o factor casa. Já o Belém não gosta de facilitar e é perito em dar trabalho aos «grandes».

Quanto às posições na tabela classificativa, a equipa de Belém ocupa o 11º lugar, com 33 pontos, enquanto o Sporting está na 2ª posição, com 65 pontos. A formação verde e branca ainda sonha com o título e não pretende perder qualquer ponto até que se encerre o campeonato e as suas respectivas contas. O líder da tabela continua a somar vitórias e não se deixa apanhar facilmente pelo 2º classificado.

Treinadores com ambição de conquistar os 3 pontos

Júlio Velázquez, treinador do Belenenses, afirma que espera um jogo difícil, no entanto, não mudará o seu modelo de jogo, e teceu, ainda, elogios ao adversário, "Espero um jogo difícil, enfrentamos um adversário que aspira ganhar a Liga, que está a fazer um bom campeonato, com muito boas individualidades e com um grandíssimo treinador (...). Vamos jogar como sempre, para ganhar, com o objetivo que os nossos adeptos disfrutem de um jogo atrativo e bonito". - foram estas algumas das palavras do técnico do Belenenses.

Júlio Velázquez quer um jogo "atrativo e bonito"

No que toca ao técnico do Sporting, Jorge Jesus está confiante e mostra respeito pelo adversário, sabendo que este vai causar todas as dificuldades possíveis, contudo, para continuar na luta, o Sporting precisa de vencer a partida: "É um dérbi de Lisboa. O Belenenses tem uma boa equipa, que joga com ideias positivas, com uma perspetiva de ganhar e jogar bem. Foi isso que fizeram contra os nossos rivais e, certamente, irá fazer amanhã (...) A gente quer que o Belenenses não possa introduzir no jogo todas as suas qualidades, sobretudo ofensivas. São uma equipa que joga bem, tem bons jogadores. Se tiverem espaço, podem causar problemas. O Sporting terá de lidar com isso. Nada nos vai alterar em relação à estratégia de jogo. Todas as equipas procuram ter a ideia de jogo que o Belenenses tem". Jorge Jesus revelou ainda que Naldo e Jefferson não são opção para esta partida.

Jorge Jesus quer a vitória // Foto: Facebook do Sporting CP

Convocados do Belenenses: Não divulgados.

Convocados do Sporting: Não divulgados.

Árbitro da partida: Tiago Martins.