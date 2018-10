Pepe Guardiola impressionado com as águias: ''será muito difícil passar às meias finais’'

A Champions já mexe e Pepe Guardiola deixou um recado interno, vincando que o SL Benfica tem uma grande equipa e uma história no futebol europeu que não deve ser ignorada. O técnico não acompanha a generalidade da critica alemã e afirmou que as águias têm uma defesa muito compacta e um ataque talentoso. O sonho encarnado terá um novo capitulo na próxima terça-feira e o estratega dos alemães afirmou estar preocupado com Renato Sanches, Gaitán e Jonas.

Guardiola acalmou a euforia alemã

No final de mais um embate do Bayern de Munique para a Bundesliga, o técnico Pepe Guardiola aproveitou para de forma inteligente avisar os adeptos e os jogadores para a real dificuldade em enfrentar o Benfica na Liga dos Campeões. ''Estou muito, muito impressionado com o Benfica. Uma equipa que sofre tão poucos golos tem de impressionar. Têm uma linha de 4 defesas muito compacta e portanto temos de interpretar muito bem o jogo'', afirmou o técnico. Em termos individuais o comandante do Bayern não tem qualquer dúvida de qual é o trio que mais teme na equipa da Luz. ''Gaitán, Jonas e o jovem Renato, que tem impressionado serão difíceis de parar mas toda a equipa do Benfica é boa, será muito difícil para nós.'', declarou o técnico ex-Barcelona. Perante isto Guardiola percebe a euforia pela equipa ter evitado Real Madrid ou Barcelona mas nesta fase da grande prova dos sonhos não existem facilidades. ''Percebo as pessoas na Alemanha. Mas eu penso de forma diferente. Será muito difícil chegarmos às meias finais. Os meus jogadores terão de ser muito inteligentes e claro, temos de tentar marcar em casa. O Benfica não permite muitas oportunidades de golo aos adversários, vai ser difícil. Respeito muito o Benfica, é um grande europeu e é um dos clubes com mais adeptos do mundo'', afirmou Pepe Guardiola. Os dados estão lançados e resta aguardar para que a bola milionária role em Munique na próxima terça-feira a partir das 19h45 em directo em VAVEL Portugal.