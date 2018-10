Resultado Porto 0-1 Tondela na Liga NOS 2016

28ª jornada Liga NOS . Estádio do Dragão.

21:04. Da nossa parte é tudo , muito obrigada pela companhia!

21:03. A equipa da casa teve oportunidades até mais não, mas a verdade é que não as aproveitou. E muito culpado foi Aboubakar. A verdade é que o FC Porto fica assim a 9 pontos do líder Benfica numa noite histórica para o clube de Tondela.

21:00. O FC Porto termina a partida com assobios e lenços brancos na noite de aniversário de José Peseiro. O golo de Luis Alberto aos 59 ditou o resultado final e apesar de o técnico azul e branco ter dito que toda a gente sabe que "o FC Porto é melhor que o Tondela " isso não se viu esta noite.

Final do jogo

93'. Má recepção de Aboubakar (é a 9ª da noite), mas desta vez estava em posição irregular o homem do FC Porto.

5 minutos de compensação.

90'. Cláudio Ramos!! Uma vez mais o guarda-redes do Tondela salvou o resultado ao cortar os ângulos de remate a Aboubakar!

89'. Saída em contra-ataque de Menga, valeu a velocidade de Danilo Pereira a fazer o corte no momento certo.

88'. Substituição: sai Wagner entra Tikito

87'. Substituição: sai Brahimi entra Marega

86'. Continua a acreditar no empate o FC Porto...

Marega está pronto para ir a jogo.

83'. Cartão amarelo para Brahimi.

82'. Cláudio Ramos!! Uma vez mais o anjo da guarda do Tondela disse que não ao golo do FC Porto depois de um cabeceamento de Suk.

81'. Cartão amarelo para Menga.

78'. Substituição: sai Luis Alberto entra Karl

78'. Substituição: sai Layun entra Varela

78'. Remate de Wagner.... pouco ao lado da baliza de Casillas.

77'. Livre de Layún, a bola sai pouco por cima da barra de Cláudio Ramos depois de um cabeceamento de Martins Indi.

76'. Lançamento longo de Herrera, perde a bola Brahimi. As bancadas do Dragãao começam a perder a paciência.

73'. Substituição: sai Baldé entra Menga.

É assistido Cláudio Ramos.

72'. Remate de Layún, muito ao lado da baliza de Cláudio Ramos.

70'. O Tondela continua a ter grandes lances de contra-ataque e o FC Porto mostra agora mais dificuldades em entrar na área de Cláudio Ramos com sucesso.

16 600 adeptos no Dragão.

63'. Cláudio Ramos!! O guarda-redes do Tondela foi gigante ao dizer que não ao golo de Corona.

62'. O FC Porto continua a procurar o golo.

62'. Substituição: Entra Suk, sai Sérgio Oliveira.

61'. Cartão amarelo para Lucas Souza.

LUIS ALBERTO! Remata à boca da área sem hipóteses para o espanhol.

59'. GOLOOOOO DO TONDELA!

58'. Aboubakar!! Outra vez o camaronês volta a falhar um cabeceamento que era golo certo.

53'. O Tondela está mais atrevido neste segundo tempo.

51'. Foi crucial o corte de Kaká a evitar que a bola chegasse a Maxi.

49'. Remate forte de Nathan, sai por cima da baliza de Casillas.

46'. Canto de Layún, cortou Kaká, mas ficam a pedir mão os jogadores do FC Porto.

Segunda parte

Sai o Tondela

19:50. A aguentar-se bem tem estado a equipa de Petit, que tem tido muito trabalho a nível defensivo, mas que vai aproveitando todas as aberturas para o contra-ataque.

19:50. Tudo a zeros no Dragão. O Porto mandou no jogo ao longo de toda a primeira parte e teve oportunidades para mudar o resultado, mas ao que parece Aboubakar está em dia não.

Intervalo

1 minuto de compensação.

44'. Cruzamento de Layún, era para Aboubakar, chega primeiro Cláudio Ramos.

43'. Fora de jogo de Corona.

40'. Cartão amarelo para Danilo Pereira.

36'. Cartão amarelo para Luís Alberto, por falta sobre Sérgio Oliveira.

34'. Livre de Wagner, segura Casillas.

31'. Grande cruzamento de Corona e na altura em que Aboubakar se preparava para o remate, foi Hélder Tavares a tirar-lhe a bola do pé.

30'. Meia hora de jogo com domínio azul e branco. Muitas oportunidades, mas o resultado mantém-se o mesmo: 0-0.

28'. Nos últimos minutos o Tondela tem conseguido respirar melhor no que diz respeito ao domínio azul e branco.

24'. Outra boa visão no que toca a oportunidades por parte do Tondela. Luis Alberto rematou muito forte e a bola passa pouco ao lado do poste direito da baliza de Casillas, o Tondela vai avisando...

22'. Aboubakar volta a ganhar espaço para rematar, mas a verdade é que desta vez o remate acabou por sair com pouca força.

20'. Aboubakar! Outra vez? O camaronês recebeu o cruzamento pela esquerda de Herrera, mas acaba por cabecear ao lado.

17'. Grande passe em profundidade de Layún, Herrera remata de primeira, mas a bola acaba por sair por cima.

Recupera Aboubakar, segue o jogo.

16'. Um choque de Aboubakar com Cláudio Ramos depois de ter assinalado um fora de jogo fez com que o avançado portista ficasse queixoso e é agora assistido.

14'. Novo remate do Tondela na direcção da baliza, mas a força do pontapé de Luís Alberto não assustou Casillas.

13'. Pontapé de Brahimi, mas a bola acaba por sair por cima. O FC Porto manda no jogo e está a criar muitas dificuldades defensias à equipa de Petit....

11'. Cruzamento perfeito e colocado por parte de Herrera do lado direito da área fez com que a bola ficasse a centímetros de chegar à cabeça de Aboubakar. Parece estar em noite não o ponta de lança azul e branco.

9'. Grande contra-ataque do Tondela, mas valeu Chidozie a tirar a bola do pé de Baldé, podia ser perigoso...

8'. O jogo está intenso, ainda assim o FC Porto está no comando.

7'. Cláudio Ramos! Na sequência de um canto, Danilo cabeceou e obrigou o guarda-redes do Tondela a fazer uma defesa apertada.

4'. Livre batido por Sérgio Oliveira era para Aboubakar, mas fica a queixar-se o camaronês de grande penalidade...

2'. Contra-ataque rápido da equipa do Tondela que termina com um remate de Baldé, mas a bola acaba por passar ao lado do poste esquerdo da baliza de Casillas. Sem perigo para o espanhol...

1'. Remate forte de Maxi Pereira, para uma defesa fácil de Cláudio Ramos, estava atento o guarda-redes.

Início do jogo

Sai o Porto.

18:55. Tudo pronto para o início da partida.

18:34. No banco: Zubikarai, Tikito, Jhon Murillo, Erick Moreno, Dolly Menga, Karl e Billal Sebaihi.

18:31. Onze do Tondela: Cláudio Ramos; Oto'o, Kaká, João Pica e Nuno Santos; Lucas Sousa, Hélder Tavares e Luís Alberto; Romário Baldé, Nathan Júnior e Wagner.

18:27. Agora sim, está tudo a aquecer no Dragão.

18:20. Os quatro guarda-redes já fazem exercícios de aquecimento no Dragão.

18:06. Banco: Helton, José Angel, Ruben Neves, Tomás Podstawski, Varela, Marega e Suk.

18:05. Onze inicial do FC Porto: Casillas, Maxi , Chidozie, Indi e Layún, Danilo, S. Oliveira e Herrera, Brahimi, Corona e Aboubakar.

17:00. Onze provável Tondela:

16:55. Onze provável FC Porto:

16:50. O jogo desta noite será arbitrado por Bruno Esteves. O árbitro da Associação de Futebol de Setúbal terá o apoio de Rui Teixeira e Valter Pereira.

O árbitro de Setúbal será o juiz da partida desta noite (Foto: Moreirense1938)

16:45. Já Petit sabe que a sua equipa está quase abaixo da linha de àgua, mas confirma que estão vivos e pronto para o que aí vem " Estamos todos vivos! Como tenho dito, temos de honrar a camisola que vestimos, o clube que representamos e, até à última gota de sangue que tiver, vou lutar e os meus jogadores vão lutar por tudo, sabendo que faltam poucos jogos, mas que matematicamente ainda é possível."

Petit sabe que o jogo não será fácil

16:40. Na antevisão da partida, o técnico azul e branco diz saber a dificuldade que a equipa de Petit consegue criar aos adversários, mas também sabe que os azuis e brancos são melhores que a equipa de Tondela "Temos que suportar da melhor forma a pressão de não termos margem de erro. Queremos continuar na luta. Neste momento, o nosso desafio agora é vencer o jogo com o Tondela para lutarmos, para já, pelo segundo, sabendo, ainda assim, que não dependemos de nós. Vamos fazer tudo para ganhar os nossos jogos e esperar por um desacerto dos outros para continuarmos a acreditar. Sabemos que somos melhores do que o Tondela. Disso não há dúvidas".

Peseiro reconheceu o favoritismo do FC Porto

16:30. Para o jogo desta tarde, José Peseiro não pode contar com André André, Marcano, Evandro e Bueno, todos por lesão. Já o Tondela chega ao Dragão sem Tinoco e Piojo (por lesão) e Bruno Monteiro, por castigo.

16:15. No último encontro entre as duas equipas a vitória do Porto esteve muito longe de ser facilitada. Na jornada 11, em Novembro passado, os Dragões apenas venceram pela margem mínima. O golo de Brahimi ao bater dos 28 minutos mostrou bem a dificuldade que a equipa de Petit consegue criar aos grandes do futebol português. Hoje a história poderá repetir-se, ou então poderá ter outro final. A verdade é que estamos cá para contar!

Brahimi foi o autor do golo da vitória (Foto: FCPorto.pt)

16:00. 47 pontos separam o terceiro do 18º posto da tabela classificativa. Enquanto que os Dragões continuam a segurar um lugar no pódio, principalmente após a vitória do Benfica sobre o Sp. de Braga por 5-1, a equipa de Petit ocupa o último lugar da tabela. Os tondelenses precisam de pontos como pão para a boca, mas também os Dragões. Espera-se um jogo de emoções fortes.

15:45. Já o Tondela chega numa situação completamente diferente. A equipa de Petit luta pela manutenção e chega ao Estádio do Dragão depois de um importante empate a duas bolas com o Belenenses. Em boa verdade, a equipa nortenha tem de conseguir muitos mais para se manter na 1ª divisão e a verdade é que não vai facilitar em nada a vida dos azuis e brancos.

15:15. O Estádio do Dragão é o palco do jogo desta noite onde se esperam grandes emoções. O FC Porto é favorito e joga em casa, mas o Tondela também não veio passear à Invicta.

Estádio do Dragão (foto: Autogolo)

15:00. Muito Boa Tarde a todo o auditório da VAVEL Portugal! Estamos de volta para mais um acompanhamento em directo do jogo Porto x Tondela a partir das 19:00 horas acompanhe connosco em directo e grátis todos os lances deste grande jogo.