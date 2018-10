O Sporting conquista os 3 pontos de forma justa (2-5)

23.00. Da nossa parte é tudo! Muito obrigada pela companhia!

22:58. O Sporting conquista os 3 pontos de forma justa, ainda assim o Belenenses ainda conseguiu chegar por 2 vezes ao golo.

22:58. Serviço feito no Restelo. O Sporting consegue assim voltar a pressionar o Benfica (mantendo a diferença de 2 pontos) e fugir ao FC Porto com mais 7 pontos que os azuis e brancos.

Final do jogo

Ventura ficou muito queixoso depois de um lance com Teo Gutierrez. É assistido agora o guarda-redes.

2 minutos de compensação.

Um hino ao futebol! Foi aquilo que fez Tiago Silva. Depois do mau corte de Semedo, Tiago Silva fez um remate em arco e não deu qualquer hipótese a Patrício.

88'. GOLOOOO DO BELENENSES!

83'. Substituição: sai Slimani entra Barcos.

82'. Foi quase! Ventura não sabe como fez mas ainda conseguiu evitar o 6º golo do Sporting.

E vão 5! E vai também o bis de Teo Gutierrez ! Depois de um cruzamento pela esquerda de Mané, Teo aproveita para entrar pelas costas da defesa e fazer o 5-1!

77'. GOLOOOOOO DO SPORTING!

Agora sim! Bakic aproveita um livre e cabeceia para o golo do Belenenses a 15 minutos do final da partida.

75'. GOLOOOOOOOOOOO DO BELENENSES!

73'. Substituição: sai Adrien Silva entra Aquilani

Golo anulado ao Belenenses por falta sobre Patrício.

72'. Substituição: sai Ruiz entra Mané.

Ricardo Dias faz o golo de honra para a equipa da casa.

71'. GOLOOOOO DO BELENENSES!

67'. Juanto tenta o remate, mas Patrício acabou por chegar primeiro.

66'. Cartão amarelo para Adrien Silva. Fica de fora do jogo com o Marítimo.

Mané está pronto para ir a jogo.

64'. Substituição: sai Carlos Martins entra Ricardo Dias.

59'. Golo mal anulado a Slimani, por alegado fora de jogo. Era o 5º....

Está feito o 4-0 para o Sporting. Apesar da posição irregular, o colombiano bateu Ventura para fazer o 4º do Sporting.

58'. GOLOOOO DO SPORTING!

57'. RUIZ! O avançado verde e branco entrou na área e tirou Ventura da frente, não fosse o corte de Brandão e era o 4-0.

Adrien Silva! Remate muito forte do capitão verde e branco à entrada da área, sem hipóteses para Ventura está feito o 3-0.

54'. GOLOOOO DO SPORTING !

50'. Cruzamento de João Mário, era para Ruiz mas foi com muita força... Na sequência da jogada, Bakic atira à baliza, mas Patrício agarra sem medos.

50'. Cartão amarelo para Tiago Silva por falta sobre William.

48'. Tenta cruzar William, mas saiu muito mal o remate ao médio leonino.

46'. Livre de Carlos Martins para as mãos de Patrício.

45'. Substituição: sai Tiago Almeida entra Juanto.

45'. Substituição: sai Tiago Caeiro entra Tiago Silva.

Segunda parte

Sai o Belenenses

21:54. Já voltamos, regresse connosco!

21:53. Ainda assim, nos minutos finais desta primeira parte, foi a vez da equipa de Velázquez obrigar Patrício a esticar-se. Esperamos uma grande segunda parte!

21:52. Foram muitas as oportunidades de golo logo no inicio da partida por parte do Sporting. Primeiro Teo, depois William, entretanto Semedo e depois Slimani. Saiu tudo ao lado. Ainda assim os leões continuavam a dominar a partida e aos 23' Slimani não deu hipótese a Ventura num remate à boca da área. Já aos 33' foi a fez de a asneira de Thiago Almeida dar a grande penalidade a favor dos leões e Slimani não desperdiçou para fazer o 2-0.

Intervalo

45'. Remate de Miguel Rosa para uma defesa apertada de Rui Patrício....

44'. Grande saída de Slimani, mas estava fora de jogo o argelino.

41'. Remate muito forte de Carlos Martins, a bola não passa muito longe da barra da baliza...

39'. O jogo continua a um ritmo intenso, o Sporting continua no domínio.

É o bis de Slimani! Ventura ainda acertou no lado, mas não chegou a tempo.

32'. GOLOOOO DO SPORTING!

32'. Cartão Amarelo para Thiago Almeida.

31'. Penalti para o Sporting depois de uma falta de Thiago Almeida sobre Ruiz.

29'. Livre de Carlos Martins... mas foi contra a barreira.

Slimani! Há 4ª foi de vez! O argelino teve tempo para tudo depois do passe. Tirou o defesa do Belenenses da frente e atirou sem medos. 1-0 no Restelo, 21º no campeonato e 50º com a camisola verde e branca.

23'. GOLOOOOOO DO SPORTING!

20'. Outra vez!! Teo Gutierrez entrou na área e tentou fazer o passe para Slimani, mas a bola passou a centímetros do golo.

19'. Foi grande Semedo nas alturas, mas Ventura foi melhor. Agarrou o guarda-redes da equipa do Restelo sem medos.

15'. Oh William! Como é que é possível?! Uma grande jogada combinada com Slimani faz com que o médio entre na área e até ultrapasse Ventura, mas na altura do remate, escorregou e a bola saiu ao lado da baliza.

13'. Outra vez! Slimani aproveita uma bola perdida e valeu a atenção de Ventura a fechar o ângulo de remate ao argelino.

12'. TEO!!! Cruzamento de Bryan Ruiz, a bola passa por Slimani e o colombiano acaba por bater mal na bola e a mesma acaba por sair por cima da baliza de Ventura.

10'. Falhou o cabeceamento Ruben Semedo...

9'. Uma falta de Fábio Nunes sobre João Mário dá livre para os leões. Pode ser perigoso....

7'. Cruzamento para a área de Carlos Martins, agarra Rui Patrício.

6'. Cruzamento de Schelotto era para Teo Gutierrez, mas Ventura agarrou primeiro.

3'. Remate de muito longe de Tiago Almeida e muito por cima da baliza de Rui Patrício.

1'. Slimani!! O avançado leonino aproveitou o passe de Teo Gutierrez e valeu Ventura a negar o golo.

Primeira parte

Sai o Sporting

20:55. Tudo pronto para o inicio da partida!

20:27. Já aquecem as equipas.

20:24. Banco do Sporting : Azbe Jug, Aquilani, Paulo Oliveira, Hernan Barcos, Carlos Mané, Ricardo Esgaio e Matheus Pereira.

20:20. Banco do Belenenses: Ricardo Ribeiro, Tonel, André Sousa, Tiago Silva, Ricardo Dias, Filipe Ferreira e Juanto.

20:19. Onze do Belenenses: Hugo Ventura; Tiago Almeida, Gonçalo Silva, Gonçalo Brandão e Rúben Pinto; Fábio Nunes; Sturgeon, Carlos Martins, Bakic e Miguel Rosa; Tiago Caeiro.

20:19. Onze do Sporting: Rui Patrício; Schelotto, Rúben Semedo, Coates e Bruno César; João Mário, William Carvalho, Adrien e Bryan Ruiz; Téo Gutiérrez e Slimani.

20:14. Já aquecem os guarda-redes.

20:08. A equipa do Sporting já está no Estádio do Restelo.

19:00. Onze provável Sporting:

18:55. Onze provável Belenenses :

18:50. O jogo desta noite será arbitrado por Tiago Martins. O árbitro da Associação de Futebol de Lisboa terá o apoio de André Campos e Pedro Mota .

Tiago Martins é o juiz da partida ( Foto: Sapo Desporto)

18:45. Já Velázquez sabe que a pressão está do lado do Sporting, mas garante que a equipa tem consciência do jogo dificil que terá esta noite " Depois da vitória do Benfica, o Sporting tem de ganhar este jogo. Sabemos que o adversário tem a necessidade de ganhar, mas não vamos oferecer nada. Vamos procurar a baliza adversária desde o início e lutar pelos três pontos. Somos uma equipa que nunca se dá por vencida."

Velázquez acredita que a equipa pode surpreender (Foto: Record)

18:40. Na antevisão da partida, Jorge Jesus admite que a pressão está do lado verde e branco, mas a verdade é que aspirações continuam semelhantes " O Sporting precisa de ganhar o jogo para manter as aspirações que tem tido: de andar sempre na luta pelo campeonato. Umas vezes em primeiro, outras em segundo, mas mais vezes em primeiro."

Jorge Jesus continua a afirmar a luta pelo titulo

18:30. Para o jogo desta noite Jorge Jesus não poderá contar nem com Naldo, nem com Jefferson, ambos por lesão. Já Velázquez, não poderá contar com André Geraldes, uma vez que o jogador está emprestado pelos leões, resta a dúvida se Abel Aguilar e Gonçalo Brandão farão parte das opções do técnico espanhol, uma vez que durante a semana o treinpo foi condicionado para os dois jogadores.

18:15. No último encontro entre as duas equipas a vitória do Sporting esteve muito longe de ser facilitada. Na jornada 11, em Novembro passado, os leões apenas venceram pela margem mínima. O golo de grande penalidade de William Carvalho já em tempos de descontos foi um teste ao coração de todos os adeptos que se encontravam em Alvalade. Jorge Jesus confiou no médio verde e branco e a verdade é que o internacional português não desiludiu. Recorde-se que William Carvalho já tinha falhado a grande penalidade decisiva frente à Suécia na Final do Europeu de sub-21.

William não falhou (Foto: Facebook oficial Sporting / César Santos)

18:00. 32 pontos separam o segundo do 11º posto da tabela classificativa. Face à vitória do Benfica frente ao Braga na passada sexta feira, os leões contam com 5 pontos a menos que o actual líder do campeonato. Já a equipa de Belém, ainda pode sonhar com os lugares europeus e a 6 jornadas do fim, 3 pontos que ajudassem seriam muitissimo importantes.

17:45. Já o Belenenses chega numa situação completamente diferente. Os azuis do Restelo recebem o Sporting em casa depois de na jornada passada terem acumulado apenas um ponto no empate a 2. Desta vez frente ao Tondela, que joga hoje com o FC Porto. A equipa de Velázquez precisa de pontos e promete não facilitar a vida aos verde e brancos.

17:30. A equipa de Jorge Jesus chega ao jogo desta noite depois de ter vencido o Estoril por 2-1 e ter goleado a equipa do Arouca por 5-1 em Alvalade. Depois de duas jornadas a pressionar o Benfica para vencer, desta vez são os leões a sentir a pressão dos 3 pontos frente a um adversário histórico alfacinha.

17:15. O Estádio do Restelo é o palco do derbi lisboeta desta noite. Hoje são esperadas emoções fortes num duelo histórico entre dois dos 3 grandes de Lisboa.

Belém é o palco do derbi lisboeta (Foto: Uefa)

17:00. Muito Boa Tarde a todo o auditório da VAVEL Portugal! Estamos de volta para mais um acompanhamento em directo do jogo Belenenses x Sporting a partir das 21:00 horas acompanhe connosco em directo e grátis todos os lances deste grande jogo.