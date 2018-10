Resultado: Bayern x Benfica  Liga dos Campeões 2015/2016 (1-0)

21:42. Da nossa parte, é tudo! Muito obrigada por terem estado desse lado, voltaremos a encontrar-nos numa outra oportunidade!

21:41. Apesar da derrota o Benfica acaba por deixar a eliminatória em aberto. Precisa de marcar 2 golos e não perder nenhum para poder passar às meias. A tarefa não vai ser fácil, mas a verdade é que é possível.

Final do jogo

5 minutos de compensação

90'. Remate de Salvio, muito longe da baliza de Neuer.

90'. Substituição: sai Pizzi entra Samaris.

89'. Oh Lewandoski! O jogador do Bayern teve uma perdida de baliza aberta!

Samaris está pronto para entrar.

87'. Grande jogada do Bayern, mas o cruzamento de Coman pela direita foi com muita força...

84'. Substituição: sai Muller entra Gotze

83'. Lindelof ficou muito queixoso, é agora assistido pela equipa médica do Benfica.

82'. Substituição: sai Jonas entra Salvio.

81'. EDERSON! Uma vez mais os bons reflexos do guarda-redes negaram o golo, desta vez foi a Ribery.

79'. Muitos foras de jogo para o Bayern nesta segunda parte.

77'. O Benfica melhorou muito neste segundo tempo e já merecia o empate.

73'. Grande entrada da área de Ribery, Lewandoski tenta o golo de calcanhar, mas Ederson volta a defender.

72'. Livre para o Benfica... sem perigo para a baliza de Neuer.

69'. Substituição: sai Douglas Costa entra Coman.

69'. Substituição: sai Mitroglou entra Jimenez

67'. Remate forte de Vidal para, mais, uma bela defesa de Ederson. Estava em posição irregular o chileno.

64'. Grande jogada e contra-ataque do Benfica. Cruzamento de André Almeida para Jonas , cortou a defesa alemã. Os encarnados começam a contrariar a tendência do Bayern.

62'. Cartão amarelo para Lindelof.

59'. Substituição: sai Kimmich entra Martinez.

58'. Cartão amarelo para Jonas por falta sobre Vidal. Fica de fora do jogo da segunda-mão.

56'. NEUER! Grande trabalho de Jonas a aparecer na cara do alemão com o alemão a negar o empate!

Recupera Jardel segue o jogo.

54'. Depois de um remate de Douglas Costa, Jardel defendeu com a cara e é agora assistido.

53'. O Bayern continua a mandar no jogo e a pressionar o Benfica...

49'. Passe de Muller para a desmarcação de Lewandoski, mas agarra Edderson. De qualquer forma o alemão estava em posição irregular.

48'. Segunda parte mais calma em Munique.

Segunda Parte

20:39. Espera-nos. com toda a certeza, uma grande segunda parte! Já regressamos, regresse connosco!

20:37. A grande figura da primeira parte foi mesmo Ederson, que por diversas vezes salvou o Benfica de um resultado mais pesado. Enquanto os alemães pareciam não ter dó nem piedade da equipa portuguesa valeu o brasileiro a dizer que não. Já o Benfica conta com a única oportunidade de golo evidente agora antes do intervalo por parte de Gaitan.

20:35. O Benfica sobreviveu aos primeiros 45 minutos. Os encarnados levaram o golo cedo de Vidal (2') e apesar de não estar em campo como tanto gostam têm aproveitado as oportunidades para fazer a bola chegar à àrea de Neuer.

Intervalo

47'. Remate muito forte de Gaitan, valeu a coragem de Vidal a colocar-se à frente da bola.

1 minuto de compensação.

45'. Renato Sanches ficou muito queixoso depois de um lance com Douglas Costa.

42'. Cartão amarelo para Bernat por falta sobre Pizzi.

40'. Douglas Costas deixou Eliseu para trás e fez o cruzamento. Ribery estava sozinho e tentou o pontapé acrobático para o golo, valeu o corte de André Almeida.

36'. Cruzamento de Muller, para a cabeça de Vidal, mas atirou por cima.... Foi por pouco.

32'. EDERSON! Thiago Alcântra levanta a bola por cima da barreira, Muller ainda chega, mas o guarda-redes encarnado acaba por sair à bola e agarrá-la sem medos.

31'. Falta de Fejsa sobre Ribery, fica por mostrar um cartão ao homem do Benfica... Pode ser perigoso o livre.

29'. Grande contra-ataque do Benfica com um corte de Lahm com o braço.... fica por marcar uma grande penalidade.

27'. Cruzamento de Eliseu, era para Jonas, mas Lahm chegou primeiro.

25'. O ritmo de jogo diminuiu muito nos últimos minutos. O Bayern continua a não deixar jogar o Benfica.

23'. Bateu o canto Gaitan... socou a bola Neur sem medos.

21'. Cartão amarelo para Ribery por falta sobre André Almeida.

20'. EDERSON! Remate de Muller e salvou Ederson mais uma vez!

19'. Cruzamento de André Almeida para a cabeça de Mitroglou, a bola passa ao lado da baliza de Neuer...

16'. Recupera Ederson, segue o jogo.

15'. EDERSON! Depois de um passe de Lahm, Lewandoski só não fez o segundo porque o brasileiro o evitou. Ficou queixoso o guarda-redes, é assistido agora pela equipa médica.

14'. Remate de Ribery, mas muito longe da baliza de Ederson.

10'. Douglas Costa fugiu a Eliseu e rematou forte, valeu a atenção do guarda-redes encarnado.

9'. Grande cruzamento de Gaitan, era para Mitriglou cortou a defesa alemã!

8'. O Benfica está ter muitas dificuldades a sair em jogo... os alemães continuam a dominar e assim torna-se dificil para os bi-campeões portugueses.

6'. O Bayern continua a dominar.

Arturo Vidal aproveita o cruzamento de Ribery, antecipa-se a Eliseu e cabeceou para o 1-0, sem hipótese para Ederson.

2'. GOLOOOOO DO BAYERN!

1'. O jogo arrancou a um ritmo intenso....

Apito inicial

19:43. Já se ouviu o hino, vai começar o jogo!

19:39. Grande ambiente no Allianz Arena.

19:37. Tudo pronto para o início da partida!

19:26. As equipas já aquecem no Allianz Arena.

18:58. André Ferreira, Carcela e Gonçalo Guedes ficaram na bancada.

18:51. No banco: Paulo Lopes, Lisandro, Samaris, Jimenez, Salvio, Talisca e Semedo.

18:49. Ao contrário de Pep Guardiola, Rui Vitória não mexe.

18:48. Benfica: Ederson; André Almeida, Lindelöf, Jardel e Eliseu; Fejsa, Renato Sanches, Pizzi e Gaitán; Jonas e Mitroglou

18:47. E agora... o do Benfica!

18:45. No banco do Bayern: Ulreich (GR), Javi Martínez, Rafinha, Xabi Alonso, Mario Götze, Sebastian Rode e Coman.

18:42. Guardiola deixou Xabi no banco para pôr Thiago Alcântra em campo ao lado de Vidal.

18:40. Os bávaros deram a conhecer o onze nas redes sociais :

18:39. JÁ TEMOS ONZE DO BAYERN!

17:45. Szymon Marciniak será o homem do apito esta noite. O polaco de 35 anos apita pela terceira vez um jogo do clube encarnado: esteve presente na temporada passada no empate a zeros com o Mónaco e também fez parte da equipa que arbitrou o Benfica x Paok em 2013/2014 que os encarnados venceram poe 3-0.

Szymon Marciniak apita o jogo desta noite

17:30. Já Pep Guardiola elogiou o trabalho do Benfica e salientou que o jogo pode não ser tão simples como parece para o gigante alemão " Nunca penso que o sorteio é bom ou mau. Quando treinas o Barça ou Bayern, a mentalidade é que somos muito bons. Eu não me sinto favorito depois de ter visto os jogos do Benfica contra o Zenit, Sporting, Braga... Fiquei muito impressionado. Se não fizermos bem as coisas vamos ser eliminados. Não vamos jogar contra uma equipa qualquer. Uma organização defensiva muito boa. Domina em todos os registos".

Pep Guardiola sabe que tem de ter cuidado

17:15. Na habitual conferência de imprensa de antevisão da partida, Rui Vitória disse saber que se trata de um jogo complicado, mas garante que os encarnados de tudo farão para que o resultado venha a ser decidido em Lisboa " O nosso foco é sempre o próximo jogo. Sempre foi dito isto. Temos vindo a trabalhar desta forma. O Bayern é candidato a ganhar esta competição. Agora, estamos aqui e não vamos recuar nem ter medo. Temos que analisar as características. Temos pela frente um adversário poderoso. Queremos levar o jogo para Lisboa. Não estou cá preocupado em questões de finais. É evidente que quero ganhar. O objetivo é esse. Qualquer treinador quer. São 180 minutos e vamos mostrar vontade de ganhar."

Rui Vitória quer resolver o jogo em Lisboa

17:00. Para o jogo desta noite, ambos os treinadores contam com baixas de peso. Pep Guardiola não pode contar com Robben e Boateng por lesão. Já Rui vitória continua sem Nuno Santos, Luisão e Júlio César também por questões fisicas.

Robben é uma das grandes baixas para o jogo desta noite

16:45. Já no que diz respeito à história, as contas continuam sem estar a favor da equipa portuguesa. Na história das duas equipas, os dois emblemas encontraram-se por 6 vezes e o Benfica não conseguiu vencer uma única vez, tendo acumulado 4 derrotas e conseguido 2 empates. A jogar em casa, o Bayern não dá qualquer tipo de esperança à equipa da Luz. Dos 4 jogos realizados no Allianz Arena foram 4 as vezes que a vitória lá ficou. Esperemos que hoje a história seja apenas isso... história.

16:30. Para o jogo desta noite não estamos a falar de equipas que apenas fazem parte das 8 melhores da europa. Falamos de 2 máquinas de fazer golos. Enquanto que o Benfica conta com 100 golos marcados contra 33 golos sofridos, o Bayern tem mais 2 marcados com menos um jogo oficial feito e menos dez sofridos. No que a derrotas diz respeito o poderio alemão está uma vez mais na frente, os bávaros só têm 3 contra as 8 a que os encarnados tiveram sujeitos esta temporada.

Estamos perante duas equipas que são máquinas de fazer golos

16:15. Nos oitavos o jogo era grande. O adversário? A poderosa Juventus e a verdade é que o empate a 2 em Turim deixava as contas todas abertas para a segunda-mão. Era tempo de jogar na Alemanha e ao intervalo os italianos já ganhavam por 2-0. Estava tudo perdido poderiam pensar alguns, mas a verdade é que não. Numa reviravolta épica, o Bayern conseguiu levar o jogo para prolongamento nos minutos finais e ainda fazer mais dois golos. Surpresos? Não. De todo. Afinal de contas estamos a falar do Bayern.

O Bayern conseguiu recuperar o jogo e garantir a passagem já no prolongamento

16:00. O Bayern fez o que quis na fase de grupos e terminou, claro, em 1º lugar do grupo F, com 15 pontos em 18 possíveis, 3 golos sofridos, 19 golos marcados, e uma derrota. Com o Arsenal, em terras inglesas, os bávaros perderam por 2-0, mas a verdade é que esses mesmos 3 pontos não alteraram em nada a máquina e o poderio que a equipa de Pep Guardiola teve em todo o grupo F.

15:40. No diz respeito à equipa de Pep Guardiola as coisas foram bem mais simples. Os Bávaros faziam parte do Grupo F, juntamente com o Arsenal, o Olimpiacos e o Dínamo de Zabreg. As contas estavam feitas e já se tinha a certeza que os alemães passavam à próxima fase no primeiro lugar do grupo restava saber só quem seguia em segundo.

15:35. O Benfica passou aos oitavos depois de beneficiar da vitória do Atlético ao Galatasaray por 2-0 e do empate a uma bola dos turcos com o Astana. Contas feitas ? 10 pontos, 8 golos sofridos, 10 marcados, 2 derrotas, 1 empate e 3 vitórias. Agora era tempo de receber o Zenit. Os russos chegaram à Luz e a verdade é que o Benfica partia em vantagem para o jogo da segunda mão depois do golo de Jonas já em tempos de descontos. Na segunda mão as coisas complicaram-se e o golo de Hulk ao bater dos 70' fazia a esperança cair por terra.... a verdade é que 15 minutos depois foi Gaitan a fazer o empate e novamente em tempo de descontos foi a vez de Talisca resolver o assunto. O Benfica estava nos quartos-de-final!

O Benfica sofreu, mas conseguiu chegar aos quartis com todo o mérito

15:30. Sempre se ouviu dizer que a vingança é um prato que se serve frio. E foi precisamente isso que o Atlético veio fazer a Lisboa. Depois de terem visto os encarnados vencerem em sua casa por 2 bolas a 1, os espanhóis fizeram o mesmo. E nem o golo de Mitroglou aos 75' fez mudar o resultado.

Na Luz foi a vez de o Atlético se vingar

15:25. Na visita ao Astana foi a surpresa que acabou por tomar conta do jogo. O empate a 2 bolas garantiu os 10 pontos aos encarnados que ainda tinham a dificil tarefa de receber o Atlético de Madrid na Luz....

15:20. Mas se houve quem pensasse que tudo estava decidido, depressa se enganou. Quando receberam os turcos na Luz, os encarnados decidiram garantir a vingança e teve de se esperar pelo segundo tempo para ver os 3 golos que fizeram levantar os adeptos de ambas as formações. Jonas marcou aos 52', logo a seguir foi Podolski a empatar e aos 67 foi a vez do Capitão Luisão terminar com as contas e fazer o resultado final. Contas feitas ? 9 pontos para o Benfica e ainda faltavam 2 jogos.... Era preciso fazer contas. E a verdade é que o empate a zeros entre o Astana e o Atlético acabava por dar esperança na passagem à próxima fase.

15:15. Faltava só o Galatasaray para fechar a primeira volta. E uma vez mais foi Nico Gaitan a trazer as alegrias aos adeptos encarnados. Logo aos 2 minutos, o grande mágico da equipa de Rui vitória fazia acreditar todos os corações, mas a verdade é que os turcos acabaram por conseguir dar a volta ao resultado. Primeiro através de uma grande penalidade convertida por Selçuk Inan e ainda antes do intervalo foi a vez de Podolski fazer o resultado final. Na segunda parte os encarnados ainda tentaram, mas a verdade é que nada valeu. Estava o resultado fechado.

15:10. Contra tudo aquilo que muitos pensaram, os encarnados chegaram a Madrid e conquistaram terreno. O jogo foi complicado e em boa verdade até foi o Atlético a marcar primeiro, Ángel Correa fez o 1-0 para os espanhóis muito perto da meia hora, mas a verdade é que Gaitan ainda conseguiu o empate antes do bater dos 45', mas o melhor estava mesmo guardado para o segundo tempo. Uma vez mais valeu o colectivo e a capacidade da equipa de dar a volta ao resultado para garantir os 3 pontos e aos 61' foi a vez de Gonçalo Guedes fazer mexer as redes da baliza de Oblak.

Gaitan e Gonçalo Guedes foram os autores dos golos em Madrid

15:00. O Benfica de Rui Vitória, após garantir o bi-campeonato, chegou de forma automática à fase de grupos da Liga dos Campeões. Os encarnados eram parte integrante do Grupo C, juntamente com o Atlético de Madrid, o Galatasaray e o Astana. À partida, a passagem poderia ser complicada, mas acabou por ficar garantida.

14:45. Para chegar até aqui as equipas de Pep Guardiola e de Rui Vitória tiveram de ultrapassar não só a fase de grupos como também os oitavos de final. Recordemos agora o percurso de cada um deles.

14:30. Hoje esperam-se 90 minutos de emoções fortes: o gigante alemão vai receber em casa o bi-campeão português. São 22 os homens presentes em campo, mas muitos mais serão aqueles que estarão a torcer pela equipa do lado de fora do campo. Vai ser um jogo complicado, mas a verdade é que hoje estamos perante duas das oito melhores equipas da europa.

O Allianz Arena é o palco do jogo desta noite (Foto: FCBayern.com)

14:00. Muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos ao minuto a minuto do jogo Bayern x Benfica em directo e grátis no Vavel Portugal! O apito inicial é dado às 19:45 horas no Allianz Arena e poderá seguir connosco todos os momentos, os lances e os grandes golos, desta mesma partida. Nós ficaremos por aqui para lhe contar tudo!