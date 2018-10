Raio-X: Paulo Oliveira

Paulo Oliveira começou a jogar futebol no Famalicão em 2000, com apenas 6 anos de idade. 5 anos depois transfere-se para o Vitória de Guimarães, clube onde fez parte da sua formação até chegar à equipa principal na época 2009/2010.

Paulo Oliveira esteve em destaque (Foto: Mais Futebol)

Devido à sua tenra idade e falta de experiência, não conseguiu somar qualquer minuto na equipa vimaranense, tendo sido emprestado ao Penafiel em 2011/2012, clube onde conseguiu jogar em 39 partidas.

Paulo Oliveira brilhou no Penafiel (FCPenafiel)

Com esta boa experiência no Penafiel, Paulo Oliveira regressou a ‘casa’ e, na época 2012/2013 conseguiu jogar em 23 jogos. No entanto, foi na temporada seguinte que o defesa central se destacou, afirmando-se como titular do Vitória de Guimarães.

Depois de realizar uma grande temporada, o Sporting decidiu avançar para a sua contratação e, apesar de não ter sido opção inicial para o então treinador dos ‘leões’ Marco Silva, Paulo Oliveira agarrou o lugar em Outubro e assim se manteve até ao final da época.

Bruno de Carvalho e Paulo Oliveira depois da assinatura (Foto: Mais Futebol)

Em 2015/2016, o central continuou um habitual titular do onze ‘leonino’ mas, devido a uma lesão contraída no início do presente ano, o ‘patrão’ da defesa esteve afastado dos relvados, tendo regressado recentemente à lista de convocados do Sporting.

Com contrato até 2019/2020, Paulo Oliveira assume-se como um titular indiscutível da equipa treinada por Jorge Jesus e uma promessa do futebol português, tendo já sido chamado por Fernando Santos para a seleção nacional.