Dia 2:  Tempo de impressionar

PSG x City e Wolfsburg x Real Madrid 19:45h. Para um bom apreciador de futebol é complicado de escolher qual dos 90 minutos terá prioridade.

As estrelas estão em todos eles e depois dos grandes duelos de ontem, os jogos de hoje prometem impressionar.

Wolfsburg x Real Madrid: A estreia e a experiência

Se por um lado temos um estreante nesta fase da competição, do outro estão os espanhóis com 33 presenças na Liga Milionária. Ainda assim, a equipa de Laurent Blanc pretende não facilitar a vida à equipa de Zidane.

A verdade é que o duelo não aparenta ser nada fácil. Os espanhóis não têm nenhuma derrota nos oito jogos já realizados e contabilizam 23 golos marcados contra apenas 3 sofridos.

Já a equipa alemã conta com 2 derrotas, 8 golos sofridos e apenas 13 marcados. As contas podem parecer complicadas, mas a verdade é que com Ronaldo de um lado, Bendtner do outro, o espectáculo em campo está mais que garantido.

PSG x Manchester City: Duelo de titãs

À semelhança daquilo que acontece com o Wolfsburg frente ao Real Madrid, também o City se estreia face à 4ª presença consecutiva do gigante francês na prova.

A equipa de Ibrahimovic já provou que é capaz de criar dificuldades aos adversários mais experientes, mas a verdade é que os ingleses também não vão a França passear.

Apesar das muitas baixas na equipa, a equipa de Pellegrini está pronta para o que aí vêm. Prova disso foi a chegada até aqui, a equipa de Sergio Aguero conta com 2 derrotas, 5 vitórias e um empate em 8 jogos. Pelo caminho estão também 19 golos marcados contra 9 sofridos. Já o PSG conta com uma derrota, um empate e 6 vitórias e ainda 16 golos marcados contra apenas 3 sofridos.

O bom espectáculo está garantido em ambas as partidas e os amantes do bom futebol terão muitas dificuldades em escolher apenas uma para assistir.