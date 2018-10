A rivalidade continua a ferver: Novo processo contra o Sporting?

Desde o início da época, que a luta verbal entre Sporting e Benfica tem dado que falar. No meio de muitos processos, desavenças e insinuações, chega um novo caso, desta vez referente ao médio encarnado, Renato Sanches. O Benfica não gostou do facto de alguns comentadores afetos ao Sporting terem suspeitado da idade de Renato Sanches, que tem 18 anos.

Nos últimos tempos tem-se especulado sobre a idade do médio encarnado e, Luís Filipe Vieira, que havia adoptado uma estratégia de silêncio no que diz respeito a comentários de Bruno de Carvalho, decidiu não tolerar tais especulações referentes ao jogador do Benfica, crendo que tais acções podem prejudicar o clube das águias.

Desta maneira, o gabinete jurídico do Benfica estará já a tratar de analisar um novo processo contra o Sporting, continuando uma guerra que parece não ter meio de terminar.