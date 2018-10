Resultado Sp Braga x Shakhtar  Donetsk em  Liga Europa 2015/2016 (1-2)

Apesar da derrota, o golo de Wilson Eduardo reavivou as esperanças minhotas nas passagens às meias finais. A tarefa não será fácil, mas já se sabe que para o Braga não existem missões impossíveis.

Final do jogo

3 minutos de compensação.

Wilson Eduardo de cabeça! Reacende a esperança bracarense o jogador minhoto, depois de um canto de Baiano!

89'. GOLOOOOO DO BRAGA!

87'. Substituição: Sai Vukcevic entra Filipe Augusto

59% de posse de bola para o Sp. Braga.

84'. Vukcevic! Valeu o corte do defesa bracarense a evitar a chegada de Eduardo à bola. O brasileiro apareceu nas costas....

83'. Cartão amarelo para Rafa.

82'. Substituição: Sai Marlos entra Eduardo

81'. Remate forte de Wilson Eduardo depois de um cruzamento de Pedro Santos, a bola sai por cima.

80'. O Sporting de Braga perdeu muita força desde o segundo golo do Shakhtar.

78'. Substituição: Sai Taison, entra Dentinho.

Ferreyra antecipa-se a Matheus e faz o segundo golo para os ucranianos.

75'. GOLOOOOO DO SHAKHTAR!

74'. Substituição: Sai Stojiljkovic entra Wilson Eduardo.

73'. Defende Matheus!

72'. Livre perigoso para o Shakhtar....

70'. Cartão amarelo para Rakitskiy por falta sobre Rafa. Fica de fora no próximo jogo.

66'. AIAI! Cruzamento de pé direito de Pedro Santos, faltou entendimento na finalização.

65'. O Braga está concentrado no meio-campo ucraniano neste momento.

63'. Remate de Baiano, muito longe da baliza de Pyatov.

62'. O Braga está novamente por cima do jogo! Falta só o golo....

58'. PEDRO SANTOS! Foi por pouco! Se estivesse atento, percebia que Vukcevic estava sozinho... Na sequência de um canto a desatenção do homem do Braga fez com que o golo não aparecesse.

56'. Segurou Matheus! Está salvo o resultado!

55'. O Braga está a crescer novamente no jogo.

51'. À BARRA! Foi por pouco! Na sequência de um canto de Hassan, Rafa rematou à entrada da àrea, mas a bola acabou por bater na barra.

49'. Matheus defendeu em cima da linha de golo. Está muito forte o Shakthar neste segundo tempo!

Segunda parte

Voltamos já, volte connosco!

20:53. O Braga esteve por cima grande parte desta primeira metade do jogo. Infelizmente as situações criadas não foram boas o suficiente para estrear a abertura do marcador. E já se sabe que, quem não marca.... sofre. Rakitskiy ficou esquecido e aproveitou a deixar para os levar os ucranianos na frente para o intervalo.

Intervalo

1 minuto de compensação

Rakitskiy! Na sequência de um canto o central doi deixado sozinho e só teve de cabecear para fazer o 0-1!

44'. GOLOOOO DO SHAKHTAR!

40'. Não fosse o corte da defesa ucraniana e Hassan tinha feito o 1-0.

38'. O jogo está mais calmo, mais equilibrado, grande partida esta noite no AXA.

33'. Remate de Taison, valeu a insistência de Boly a negar o perigo para a baliza de Matheus!

31'. FALTOU TÃO POUCO! Grande jogada de Pedro Santos, era para Baiano, mas cortou a defesa do Shakhtar..

25'. Jogada iniciada em Pedro Santos cria novo contra ataque do Braga, pena que ao remate de Rafa faltasse a força...

21'. Grande jogada de contra-ataque por parte do Sporting de Braga! Combinação entre Rafa e Pedro Santos, com o lance a terminar num remate muito por cima da baliza do Shakhtar...

19'. Bateu na barreira, passou o perigo...

18'. Livre em zona frontal a favor do Sp Braga, pode ser perigoso...

16'. O jogo está mais calmo, mas a equipa de Paulo Fonseca continua por cima.

12'. A pressão alta do Shakhtar faz com que o ritmo de jogo diminua.

9'. Muito bem Baiano a fazer o corte.

5'. Remate de Hassan! Bem pensado, mas muito por cima da baliza de Pyatov.

4'. Sp. Braga com muita posse de bola nestes primeiros instantes!

2'. Defende Pyatov! Grande remate de Rafa para uma grande defesa do guarda-redes da equipa ucraniana! Esteve perto de fazer o golo a equipa de Paulo Fonseca.

Primeira parte

20:02. As equipas sobem ao relvado agora! Vai começar dentro de momentos!

19:51. Está tudo pronto para o inicio do jogo!

19:42. Tudo a aquecer na Pedreira!

19:16. No banco : Kanibolotskiy , Wellington Nem, Dentinho, Bernard, Gladkiy, Eduardo e Kryvtsov.

19:13. Shakhtar: Pyatov; Srna, Rakitskyi, Ordets e Ismaily; Stepanenko e Malyshev; Taison, Kovalenko e Marlos; Ferreyra.

19:09. No banco: Marafona, André Pinto, Wilson Eduardo, Djavan, Filipe Augusto, Mauro e Joca.

19:07. Sp Braga: Matheus; Baiano, Boly, Ricardo Ferreira e Goiano; Pedro Santos, Luiz Carlos, Vukcevic e Rafa; Stojiljkovic e Hassan

19:06. Já temos onzes!

18:00. Jonas Eriksson foi o juiz decidido pela UEFA para apitar o jogo entre o Sporting de Braga e o Shakhtar esta noite. Esta será a terceira vez que o sueco irá estar num jogo da equipa portuguesa nas competições europeias.

Esta é terceira vez que o sueco apita um jogo do Sp Braga

17:45. No que diz respeito às contas da competição as coisas estão equilibradas: enquanto que os bracarenses contam com 15 golos marcados, os ucranianos têm apenas 7. No que aos soridos diz respeito o Shakhtar está na frente (1) contra os 9 sofridos pelo Sporting de Braga. Hoje é tempo de ver quanto é que as estatisticas vão valer... e golos precisam-se!

Rafa é o melhor marcador dos minhotos na prova com 3 golos

17:30. Este será o terceiro encontro na história das duas equipas e a verdade é que o histórico em nada acaba por ser favorável à equipa de Paulo Fonseca. Dos dois jogos realizados entre as duas equipas foram duas as derrotas (uma fora por 2-0 e uma em casa por 3-0). Hoje é tempo de fazer novas contas e os minhotos estão mais do que preparados para a vingança.

16:30. Para chegar até aqui o Sporting de Braga passou no 1º posto do grupo F, grupo esse onde também estava inserido o Marselha, o Liberec e o Groningen. Depois foi a vez de fazer frente ao Sion, as contas ainda estiveram complicadas, mas a verdade é que o acumulado de 4-3 sorriu aos minhotos. Depois chegou o impossivel : o Fenerbahçe! Os minhotos ainda tremeram, mas o valor colectivo acabou por falar mais alto e a passagem felizmente acabou por ser dada como certa. Agora espera-os nova missão impossível, é vencer para crer.

A reviravolta frente ao Fernerbahçe foi épica (Foto: Fullyfootball)

16:15. O Shakhtar Donestk caiu da Liga dos Campeões depois de ter ficado no terceiro posto do grupo A. Real Madrid e PSG complicaram as contas dos ucranianos e a queda para a Liga Europa foi inevitável. Já "despromovidos", os homens de Mircea Lucescu eliminaram o Schalke 04 e o Anderlecht, agora é tempo de ver como correm as contas em Braga, mas uma coisa é certa, também a equipa de Paulo Fonseca está habituada a lidar com grandes nomes.

O Anderlecht foi uma das vitimas do Shakhtar (Foto : thesun)

16:00. Para conseguirem chegar a esta fase da competição ambas as equipas tiveram de suar e sofrer para vencer. A verdade é que hoje estamos perante 90 minutos de bom futebol por ambas as partes, recordemos agora o percurso de cada uma delas.

15:45. Já os bracarenses chegam depois de uma derrota pesada no Estádio da Luz. A equipa de Paulo Fonseca perdeu por 5-1 na Luz e esta situação poderia ter afectado os jogadores, mas o técnico garante que a equipa está focada no jogo desta noite e no que poderá fazer para chegar às meias-finais da Liga Europa.

15:30. O Shakhtar chega à cidade de Braga depois de na passada jornada ter conseguido golear em casa o Metalist por 8-1. Os ucranianos chegam prontos para tudo, mas a verdade é que vão ter pela frente os Guerreiros do Minho, e está visto que o Sporting de Braga consegue fazer o impossível.

15:15. Hoje é mais uma noite daquilo que muitos considerariam ser uma missão impossível para a equipa de Paulo Fonseca. Os bracarenses já provaram que conseguem surpreender e hoje o Municipal de Braga é o palco de todas as emoções !

O Axa é o palco do jogo desta noite (Foto: Stadium Guide)

15:00. Muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos ao minuto a minuto do jogo Sporting Braga x Shakhtar Donetsk em directo e grátis no Vavel Portugal! O apito inicial é dado às 20:05 horas no Municipal de Braga e poderá seguir connosco todos os momentos, os lances e os grandes golos, desta mesma partida. Nós ficaremos por aqui para lhe contar tudo!