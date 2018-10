Benfica: Jonas e Mitroglou, 3ª dupla mais eficaz da Europa

Não é novidade que Jonas é um dos principais candidatos a vencer a Bola de Ouro, a par de Higuaín, mas se contextualizarmos o seu trabalho conjunto com Mitroglou, o registo da ofensiva das águias é impressionante: os 30 golos de Jonas, somados aos 17 de Mitroglou, resultam num total de 47 golos para o Benfica. Este registo é ainda mais impressionante se o contextualizarmos no total de golos das águias na competição: 76 golos marcados, o que revela que a dupla de ataque marcou cerca de 62% dos golos contabilizados no campeonato.

Estes registos são de facto impressionantes, concedendo à dupla o reconhecimento de 3º melhor duo da Europa, atualmente. À frente só ficam Cristiano Ronaldo/Benzemá, com 50 golos no total, e Messi/Suárez, com 48 golos, apenas mais um que Jonas/Mitroglou.

Esta dupla completa-se pelas diferentes características que apresentam no seu futebol, tendo arranjado uma solução mágica para um bom entrosamento entre os dois. Jonas é mais móvel, veloz e tecnicista; Mitroglou é o tipico avançado de área, que impõe o seu físico. Em comum têm o instinto goleador feroz, que torna a tarefa dos defesas quase impossível de realizar. Caso esta dupla continue a marcar, poderá mesmo ultrapassar o lugar de bronze no registo da melhor dupla da Europa.