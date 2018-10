NBA: Warriors vencem Spurs e igualam recorde dos Bulls

Depois de duas surpreendentes derrotas em casa, os Golden State Warriors líderes da Conferência Oeste tinham pela frente o segundo classificado da mesma zona, os San Antonio Spurs. A quatro jogos do fim o registo da equipa de Oakland estava em 69-9, o que os obriga a vencerem todos os desafios para baterem o registo de 72-10, que pertencem aos Chicago Bulls desde 1996.

Os comandados de Steve Kerr depois voltaram a impôr-se com autoridade desde o início da partida, jogando com a rapidez e intensidade que os caracteriza. No final do primeiro período venciam por 20-15. No recomeço nada mudou e a vantagem subiu para dez pontos com Kahwi Leonard a ser o único na formação de San Antonio a ser capaz de lutar contra os obstáculos, ainda assim ao intervalo os Warriors venciam por confortáveis 52-40.

«Desaparecido» durante a primeira parte onde marcou apenas seis pontos, Stephen Curry voltou revigorado dos balneários e marcou nove pontos de seguida, aumentando para 19 a diferença no marcador e liderando os restantes colegas, os Warriors terminavam o período com o jogo «no bolso», 87-69. No último quarto, o cinco inicial de Golden State começou no banco. No entanto nada que pudesse colocar em causa a vitória no desafio, já que o máximo que os Spurs conseguiram foi reduzir para 13 a desvantagem.

No final 112-101 e primeiro lugar da Conferência Oeste garantido. Stephen Curry apontou 27 pontos e Harrison Barnes 21, enquanto em San Antonio, Kahwi Leonard com 23 pontos foi o melhor da equipa. Para além disso os Golden State Warriors tornaram-se apenas no segundo conjunto da história da NBA, a chegar às 70 vitórias na fase regular a par dos Chicago Bulls, na época de 1995-1996. Agora se quiserem estabelecer o novo recorde de 73-9, os Warriors precisam vencer os três encontros que faltam, este fim-de-semana fora no terreno dos Memphis Grizzlies e dos San Antonio Spurs e na próxima quarta-feira em Oakland novamente com os Grizzlies.

Resultados:

Atlanta Hawks 95 - 87 Toronto Raptors

Miami Heat 106 - 98 Chicago Bulls

Houston Rockets 115 - 124 Phoenix Suns

Sacramento Kings 97 - 105 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 112 - 101 San Antonio Spurs