Sporting: William Carvalho afirma ter muito para aprender

William Silva de Carvalho fez ontem 24 anos e, em entrevista ao jornal do Sporting, revelou que trabalha todos os dias para melhorar e evoluir a sua qualidade de jogo. Com 30 jogos realizados nesta temporada, o número 14 dos ‘leões’ afirma ser “um jogador mais maduro, com mais experiência, mas com muita coisa para aprender ainda”.

Questionado sobre a possível conquista do título nacional, o jogador relembra que “praticamente nenhum jogador da nossa equipa foi campeão”, mas afirma que todos acreditam ser possível serem campeões pois têm feito um “excelente trabalho”.

Na sua 6ª época como profissional, William Carvalho revela que o momento da decisão sobre o seu futuro “não foi fácil”, porque teve que abdicar de muitas coisas. Contudo, afirma que “era o que queria mesmo fazer e faço-o com orgulho”.