Académica x Benfica: Ganhar para impressionar o Capitão

O que passou, passou. A derrota frente ao Bayern não foi tão má quanto pareceu e as esperanças de chegar às meias-finais da Liga dos Campeões estão ainda bem vivas na cabeça de todos os adeptos do Benfica, mas a verdade é que vem aí novo teste.

A Académica recebe o Benfica e. de acordo com os estudantes, a vida não vai em nada ser facilitada para deixar brilhar o bi-campeão, será que Rui Vitória e os seus guerreiros estão prontos para o que vão encontrar ?

A curiosidade dos pontos

É mais do que sabido que o Benfica não tem qualquer hipótese de sair da cidade de Coimbra com menos do que 3 pontos, uma vez que até um empate faz com que o Sporting se possa aproximar e as contas podem ficar ainda mais complicadas.

Os encarnados lideram a tabela classificativa com 70 pontos, depois de na passada jornada terem batido o Sporting de Braga po 5-1 no Estádio da Luz. Já a Académica é 9ª com 35 pontos e ainda sonha poder alcançar um dos lugares europeus, uma vez que, matematicamente ainda é possível alcançar o quinto posto, mas para isso é preciso vencer.... e do outro lado está o Benfica.

Se uns precisam de pontos para ainda sonhar, outros precisam de pontos para não escorregar e fazer a vontade aos adversários directos. A verdade é que os estudantes têm neste momento tantos pontos quanto a diferença pontual entre as duas equipas (35). E o jogo com toda a certeza não será fácil para nenhuma das formações.

Jogar e ganhar como sempre

A verdade é que o histórico em nada favorece a equipa da Académica. O Benfica é o grande favorito para o jogo de amanhã e até os números o comprovam.

Dos 145 jogos realizados na história dos dois emblemas a equipa de Rui Vitória leva larga vantagem, 113 vitórias contra 20 empates e apenas 12 vitórias da equipa Filipe Gouveia.

E nem a jogar em casa a equipa dos estudantes leva vantagem: dos 70 jogos realizados no Estádio Cidade de Coimbra a Académica só por 7 vezes garantiu os 3 pontos e deixou o Benfica vencer por 47 vezes.

Renato e Jonas : 1, 2, 3 para resolver outra vez

Da última vez que a Académica visitou o Estádio da Luz foram 3 os golos sofridos e curiosamente todos eles pelos pés das novas estrelas do bi-campeão: Renato Sanches e Jonas.

Foi um jogo onde o Benfica conseguiu fazer o que quis e depois de duas penalidades convertidas pelo goleador de serviço foi a vez de Renato Sanches fechar o resultado ao bater dos 85.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, Rui Vitória garantiu que não haverá poupanças e que os jogadores estão preparados para a partida de amanhã. A verdade é que Júlio César continua sem entrar nas contas, mas em boa verdade, existem substituto à altura para o cargo: Ederson, e com o regresso de Luisão pelo que essa já nem há dor de cabeça.

Já Filipe Gouveia não pode contar com Gonçalo Paciência e Leandro Silva por castigo e viu-se obrigado a chamar Ivanildo, Gustavo e Taborda para a recepção ao Benfica.

Convocados

Benfica: Ederson e Paulo Lopes; Luisão, Lindelöf, Eliseu, Jardel, André Almeida e Nélson Semedo; Fejsa, Samaris, Gaitán, Salvio, Gonçalo Guedes, Pizzi, Talisca, Carcela e Renato Sanches; Raúl Jiménez, Mitroglou e Jonas.

Académica: Lee e Pedro Trigueira; Lee e Pedro Trigueira; Rui Pedro, Pedro Nuno, Nuno Piloto, Nii Plange, Taborda e Fernando Alexandre; Ivanildo, Marinho, Rafael Lopes, Gui, Rabiola e Hugo Seco.