Resultado Académica x Benfica (1-2)

20:40. Da nossa parte, é tudo! Obrigada pela preferência. Nós cá continuaremos, a dar todos os lances da competição que tanto entusiasma os portugueses!

20:35. O Benfica fica assim à condição com mais 5 pontos que o Sporting, que jogará esta noite, num total de 73 pontos somados. A Académica, por sua vez, vê a permanência na Liga mais distante, já só contando com 5 oportunidades para conquistar pontos e esperar um deslize do União da Madeira.

20:30. Mais uma vitória do Benfica, que coloca um pouco mais perto a conquista do título. A 2ª parte começou com muitos erros de parte a parte, mas nos 20 minutos finais o Benfica percebeu que só ganhava a atacar. Com as substituições Rui Vitória deu o tudo por tudo, e quando já tudo parecia perdido eis que Jiménez fez o segundo das águias, num golo cheio de classe. Na globalidade da partida talvez não tenha sido o resultado mais justo, mas perante a procura intensa do final da 2ª parte acaba por ser um golo merecido. A Académica ainda tentou chegar ao empate a todo o gás, mas o final dos 6 minutos de compensação ditaram mesmo os 3 pontos para as águias.

Termina a partida em Coimbra! Académica 1 - 2 Benfica!

96'. A Académica dá mais velocidade ao jogo, procurando desesperadamente o golo do empate.

94'. Remate de Rafa, mas muito ao lado. Ederson ganha o pontapé de baliza.

94'. Corte de Jardel a cruzamento de Hugo Seco.

93'. A Académica cresce no jogo e parece dar tudo na busca pelo empate!

92'. Cartão amarelo para Nii Plange.

91'. Boa defesa de Ederson!

Vão jogar-se 6 minutos de compensação.

87'. Substituição na Académica: Sai Rabiola, entra Aderlan.

85'. É a festa entre os adeptos e jogadores, que reacendem a esperança na conquista dos 3 pontos. E que esperteza de Jiménez! André Almeida cruzou, Jiménez dominou a bola e colocou-a à sua frente, ficando a redondinha mesmo bem colocada para um grande remate do número 9 das águias!

85'. GOOOOOOOOOOOOOOOLO DO BENFICA! JIMÉNEZ!

84'. Trigueira segura mais uma vez!

82'. Meio cabeceamento de Carcela e Jardel. Tivesse havido entendimento e talvez o perigo tivesse surgido.

81'. O Benfica procura desesperadamente abrir espaços, mas a Académica não deixa.

80'. Substituição no Benfica: Sai Eliseu, entra Jiménez. É o tudo por tudo!

78'. Jiménez prepara-se para entrar. Rui Vitória quer dar o tudo por tudo, a pouco mais de 10 minutos do fim.

78'. Que herói Trigueira! Gaitán ia rematar, um defesa da Académica tentou cortar mas a bola bateu-lhe no pé, sobrando para ao pé da baliza onde o guardião agarrou.

78'. Bom cruzamento de Eliseu, mas Iago esteve atento e cortou.

75'. Talisca tentou a sua sorte e fez um bom remate, para mais uma defesa atenta de Trigueira.

73'. A substituição do Benfica torna o meio-campo mais ofensivo, dando a ideia que Rui Vitória pretende apostar tudo no golo que coloque o Benfica em vantagem.

72'. Substituição na Académica: Sai Marinho, entra Hugo Seco.

71'. Substituição no Benfica: Sai Samaris, entra Talisca.

71'. Este Benfica parece recuperar alguma carga ofensiva, depois de uma 2ª parte que tem sido muito pouco disputada e com muitos erros.

70'. TRIGUEIRA DE NOVO! Jardel cabeceou e mais uma vez o guarda-redes esteve impecável na defesa!

68'. Trigueira bateu com a cabeça no poste e é assistido mais uma vez.

67'. TRIGUEIRA MAIS UMA VEZ! O guardião tem sido um herói e evitou o segundo. André Almeida fez um lançamento, Jardel cabeceou e a bola sobrou para Jonas, que também de cabeça ia marcando, não fosse o guardião dos estudantes a fazer mais uma excelente defesa.

64'. Substituição na Académica: Sai Pedro Nuno, entra Rui Pedro.

61'. Substituição no Benfica: Sai Pizzi, entra Carcela.

60'. Trigueira está mais uma vez queixoso, a pedir assistência média.

59'. Carcela prepara-se para entrar.

57'. Esta segunda parte está bem distribuída entre as duas equipas, mas ambas falham muito.

54'. Cruzamento de Rabiola podia ter sido perigoso, mas ninguém soube aproveitar.

52'. Jogo parado por assistência a Rabiola.

51'. Desvio de Iago podia ter sido fatal! Eliseu cruzou e Iago desviou direitinho para a baliza, mas um Trigueira atento impediu o pior.

48'. Gaitán marcou diretamente à procura do golo, mas boa defesa de Trigueira!

47'. Falta sobre Pizzi. O Benfica ganha um livre perigoso.

Recomeça o Académica x Benfica.

19:25. Primeira parte que começou muito parada, com uma Académica impenetrável a jogar com tudo o que tinha, mas que rapidamente se alterou. Passava-se o minuto 15 e o jogo parecia outro, com as equipas mais dinâmicas. A Académica foi mesmo a primeira a conseguir a vantagem, naquela que foi a primeira tentativa de chegar à baliza das águias com perigo - Aos 18' Pedro Nuno não perdoou, e mostrou ao Benfica que a eficácia é que conta. Os pupilos de Rui Vitória perderam-se, mas rapidamente entraram na melhor fase do seu jogo, com Kostas Mitroglou a ser o espelho deste momento quando, ao minuto 39, marcou o golo do empate. O Benfica foi mesmo quem ainda esteve mais perto de aumentar os números do marcador, sobretudo com Pizzi que falhou um golo dado. Um resultado que poderia ser diferente, mas que espelha a altura tardia em que o Benfica começou a criar verdadeiramente perigo.

Intervalo em Coimbra. Académica 1-1 Benfica.

45'. Lindelof passou a Jardel, mas o central rematou desenquadrado, atirando ao lado.

Vai jogar-se 1 minuto de compensação.

45'. Cartão amarelo para Iago, que ficará de fora na próxima partida por acumulação de amarelos.

42'. QUE PERDIDA DE PIZZI! O médio tinha tudo para fazer o golo, mas tanto fintou que se atrapalhou e perdeu um golo dado, deixando Rui Vitória muito irritado.

41'. Gaitán cruzou para André Almeida, mas a bola tocou no peito do português que não conseguiu controlar, acabando nas mãos do guarda-redes dos estudantes.

40'. E foi o grego que cabeceou para o empate! Depois de voltar a assumir o jogo, o Benfica chega agora à igualdade. Grande mérito para o cruzamento de Pizzi que colocou a redondinha na cabeça de Mitroglou, que com um cabeceamento bem colocado não deu hipótese a Trigueira.

39'. GOOOOOOOOOOOOOLO DO BENFICA!!! MITROGLOU!!!

37'. QUE PERIGO DO BENFICA! Eliseu cruzou para a área, mas Jonas não chegou, sobrando a bolas para Pizzi que fez um túnel a um jogador da Académica e não marcou por pouco, encontrando o herói das redes Trigueira. O Benfica ganhou canto e Mitroglou criou novamente perigo, mas o cabeceamento foi ao lado!

36'. Trigueira! Boa defesa do guardião da Académica, a cortar o cruzamento de André Almeida.

34'. Gaitán!! Podia ter sido o primeiro das águias. O argentino passou a Mitroglou, que devolveu, e rematou com qualidade, mas João Real fez um corte decisivo, impedindo o golo do empate.

34'. Passe precipitado de Jonas para Mitroglou.

32'. Fora de jogo! Pizzi teve um bom entendimento com Gaitán, mas o argentino estava fora de jogo.

30'. Bom corte de Eliseu a Marinho!

28'. Cartão amarelo para Pedro Nuno. O jogador da Académica fez uma falta dura sobre Samaris.

25'. Podia ter marcado Mitroglou! Pizzi passou para Mitroglou, que ainda rematou para um desvio com o pé de Trigueira, mas o fora de jogo já tinha sido assinalado. O guardião dos estudantes ficou com queixas.

24'. O Benfica ganhou o seu primeiro canto e, na sequência, Jardel apoia-se em Rabiola para saltar, deixando o adversário com queixas.

22'. Na marcação do livre nada resultou.

21'. Cartão amarelo para Ricardo Nascimento. O número 5 da Académica pisou André Almeida.

18'. Que festa em Coimbra! Contra todas as expetativas é mesmo a equipa da casa quem começa a inaugurar o marcador, com Pedro Nuno a finalizar com elegância. Rafa cruzou na esquerda, Eliseu cortou de forma incompleta e a bola ficou perdida na entrada da área, onde Pedro Nuno apareceu e, qual eficácia, dominou a bola e foi cheio de classe que rematou para o primeiro da partida!

18'. GOOOOOOOOOOOOOLO DA ACADÉMICA!!! PEDRO NUNO!!!!

16'. Benfica!! Podia ter sido perigoso, mas foi muito por cima. Jonas passou para Nico, que controlou com o peito e passou a Mitroglou, mas o grego foi precipitado e atirou a bola muito por cima da baliza.

15'. Fica a Académica a pedir penálti! Marinho caiu na área e reclamou o castigo máximo, que João Capela não assinalou. Forçado, dado que Eliseu não parece ter tocado no jogador.

14'. Esteve bem João Real! Pizzi recebeu a bola e tentou passá-la a Jonas, mas o estudante foi eficaz a cortar a bola.

13'. Apesar do bloco baixo, a Académica está com garra na luta pela procura da posse de bola.

11'. Primeiro canto da partida, é a favor da Académica na primeira tentativa de chegar às redes de Ederson.

9'. A equipa toda da Académica parece focada no trabalho defensivo. O Benfica troca muito a bola, domina, mas acaba por perder, para recuperar logo a seguir.

5'. Minutos iniciais que denotam uma posse de bola muito significativa do Benfica, frente a uma Académica muito recuada, a criar dificuldades na altura de criar perigo.

3'. Ricardo Nascimento parece o mais móvel, seguindo Jonas de perto, mesmo quando o brasileiro recua no terreno. A missão é claramente não largar o melhor marcador do campeonato.

2'. Momentos iniciais dao a entender uma Académica a jogar com uma defesa reforçada, composta por 5 elementos, 3 dos quais centrais.

Rola a bola! Sai da Académica.

18:28. As equipas entram em campo. Está quase a começar a partida!

18:02. Onze oficial do Benfica: Ederson; André Almeida, Jardel, Lindelof e Eliseu; Samaris, Renato Sanches, Pizzi e Gaitán; Jonas e Mitroglou.

18:00. Onze oficial da Académica: Pedro Trigueira; Nii Plange, Iago, João Real e Rafa Soares; Ricardo Nascimento e Nuno Piloto; Marinho, Pedro Nuno e Rafael Lopes; Rabiola.

Já temos os onzes oficiais!

17:45. Para Rui Vitória, as poupanças deverão ser cirúrgicas, esperando-se que joguem na defesa Ederson, Eliseu, Lindelof, Jardel e Nélson Semedo. Este último deverá render André Almeida por se tratar de um lateral mais ofensivo, que poderá ser fundamental para penetrar o esperado muro defensivo da Académica. No miolo, Samaris deverá entrar em vez de Fejsa, por se tratar de um médio mais dotado tecnicamente e com maior aptidão para alinhar frente a oponentes tão fechados como é a Académica. Renato mantém a titularidade indiscutível e é dos pés do médio que se espera que as águias transportem o esférico até aos 4 da frente. Gaitán, Pizzi, Jonas e Mitroglou terão lugar cativo no ataque aos estudantes. Destaque ainda para Luisão que, depois de ausência prolongada, voltou a integrar a convocatória do técnico - o central não deverá, contudo, ser utilizado.

17:40. Na Académica, o desespero por pontos fará com que a equipa se apresente com um bloco baixo, um último reduto coeso e um miolo reforçado para tentar bloquear os encarnados. Na baliza, Pedro Trigueira será o guardião, e é ainda de realçar na defesa o capitão João Real e o lateral cedido pelo Porto, Rafa Soares, que tem sido um garante de rigor a defender e a atacar. No meio-campo, Fernando Alexandre seria o comandante, mas a dúvida em torno do estado físico subsiste. No ataque, a aposta deverá recair na experiência e qualidade de Marinho e Rabiola, para tentarem aplicar algumas investidas de contra-ataque. Destaque para as ausências de Leandro Silva e Gonçalo Paciência, que cumprem castigo, bem como de Emídio Rafael, Ofori e Obiora, lesionados.

Benfica x Académica

Rui Vitória elogiou a atitude dos seus jogadores // Foto: Facebook do SL Benfica

17:30. O técnico Rui Vitória classificou a postura das águias como “mais do mesmo” no seu percurso. “É um jogo difícil, com uma equipa difícil, que também quer pontuar. E nós queremos ganhar, somar pontos, passar mais esta final e dar mais uma alegria aos benfiquistas”. Classificando a Académica como a “próxima final”, o treinador não poupou elogios aos seus jogadores: “têm sido fantásticos porque têm caráter, é uma equipa de caráter. Percebem claramente o que têm a fazer nesses momentos”, acrescentando que “os jogadores têm esta mensagem e convicção que só estando muito fortes é que podemos vencer este adversário”.

Filipe Gouveia quer os 3 pontos // Foto: maisfutebol.iol.pt

17:25. Para a Académica qualquer ponto é crucial na luta pela permanência na primeira liga. A 3 pontos do União da Madeira, o melhor que a equipa pode desejar é vencer e esperar um desaire dos madeirenses, para poder continuar na Liga NOS. O desafio contra o Benfica surge como algo especialmente complicado, mas o técnico Filipe Gouveia demonstrou que a equipa terá uma atitude determinada. “Temos que ser iguais a nós próprios para que, no fim, a percentagem de sucesso seja mais favorável para a Académica”. Dos seus jogadores o técnico espera “atenção e concentração”, com o objetivo de “anular os pontos fortes do Benfica e tentar explorar os menos fortes”. Ainda assim, e apesar de reconhecer o valor do adversário, Filipe Gouveia revela se preocupa mais com a sua equipa, a quem não tem “nada a apontar” no que diz respeito à “entrega e à determinação”. A estratégia é uma: “vamos com as nossas armas, colocar em campo tudo o que trabalhámos durante a semana. Gostava que a Académica fosse a mesma que jogou com o Vitória de Guimarães”.

17:15. 47 é o número de pontos que separa as duas equipas. Com a Académica em penúltimo lugar na tabela, o favoritismo é sem dúvida atribuído às águias, no entanto não é um desafio a desvalorizar. Recorde-se a partida frente ao Boavista, 15º classificado da tabela, onde, não tivesse Jonas marcado nos derradeiros minutos, o Benfica teria perdido pontos cruciais.

17:05. O primeiro encontro da época entre as duas equipas jogou-se no Estádio da Luz, na jornada 12. As águias festejaram 3 vezes, com o bis de Jonas e o tento de Renato Sanches a deixarem as bancadas da Luz em euforia. Jonas converteu duas penalidades que abriram o marcador e, com o Benfica a conseguir fazer o que bem quis, Renato acabou mesmo por fixar o 3-0 final.

Académica x Benfica

16:55. O Benfica continua a não poder deslizar, uma vez que o Sporting continua perigosamente perto. Qualquer empate ou derrota pode ser fatal no caminho da luta pelo título, e é por esse mesmo motivo que a vitória é o único caminho a seguir para Gaitán e companhia. A vitória contra o Sporting de Braga por 5-1 foi sem dúvida motivação acrescida para os encarnados, mas a derrota a meio da semana frente ao Bayern, por 1-0, poderá ter efeitos indesejados na equipa.

16:50. A luta da Académica é a permanência na Liga NOS e, a 6 jornadas do fim e 3 pontos de sair da zona de despromoção, a vitória é o único caminho a seguir. A Académica não vence desde a jornada 25, quando bateu o Vitória de Guimarães por 2-0 em Coimbra, tendo na passada jornada perdido por 3-2 com o Arouca.

Académica x Benfica em direto

16:40. Académica e Benfica já se confrontaram por 145 ocasiões, 70 das quais em Coimbra. Dessas 70, a equipa da casa venceu apenas 7, contra 47 triunfos das águias e 16 empates. De facto, a última derrota do Benfica em casa da Académica aconteceu no longínquo ano de 1973, tendo sido o último empate registado há 4 anos (0-0), corria o ano de 2012.

Estádio EFAPEL Cidade de Coimbra // Foto: desporto.sapo.pt

16:30. Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma jornada, mais um direto e Vavel. Desta vez, Benfica viaja até Coimbra para defrontar os estudantes da Académica no Estádio EFAPEL Cidade de Coimbra, em partida agendada para as 18:30. Será mais uma “final” para as águias de Rui Vitória, e mais um desafio de grande calibre para os estudantes.