Premier League: West Ham e Arsenal empatam no dérbi londrino

Neste sábado, na abertura da 33ª jornada do Campeonato Inglês, West Ham e Arsenal protagonizaram um dérbi londrino emocionante. Aos 35 minutos, o Arsenal ganhava por 0-2, com golos de Ozil, jogava-se o minuto 18, e de Alexis Sanchéz, aos 35, depois de Lanzini ter visto um golo marcado a ser anulado. O Arsenal dominava, e poucos se lembravam que Petr Cech estava no banco de suplentes, por opção de Arsène Wenger.

Num curto período de tempo, porém, tudo se alterou. Entre os minutos 44 e 52, Carroll espalhou a mortandade pela defesa do Arsenal, David Ospina incluído, mudando o score para 3-2. Voltou a fazer o gosto ao pé mais uma vez, marcando o 3º golo na sua contagem pessoal, naquele que foi um caos total e reviravolta no marcador, com o 3-2 conseguido. Wenger lançou Giroud e Walcott, acabando por ser premiado aos 70 minutos com um golo de Koscielny, que garantiu a igualdade a 3 que não mais se alterava. Pouco, porém, para quem teve o jogo na mão.

Koscielny marcou o 3º do Arsenal, consolidando o empate a 3

Quase seis anos depois, Andy Carroll fez um hat-trick na Premier League. O ponta de lança, 27 anos, foi a grande figura no empate 3-3 entre o West Ham e o Arsenal, que deixou os gunners ainda mais longe do título inglês. A 28 de agosto de 2010, Carroll, então no Newcastle, fizera três golos ao Aston Villa, última vez que registou este feito. As últimas temporadas têm sido dececionantes e o dérbi deste sábado acaba por ser o melhor jogo do ponta de lança desde há muito tempo.

Com o resultado, o Arsenal sobe para 59 pontos, mas fica dez atrás do líder Leicester City (que visita o Sunderland neste domingo, às 9h30), ainda com seis partidas pela frente. Já o West Ham chega aos 52, ainda na sexta posição e dois pontos atrás do Manchester City. No domingo da semana que vem, o Arsenal recebe o Crystal Palace, enquanto o West Ham enfrenta exatamente o Leicester fora.