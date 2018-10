Resultado Paços de Ferreira x FC Porto na Liga NOS 2015/2016 (1-0)

20:29. Resta-me só agradecer a preferência, com votos que continuem a acompanhar o nosso trabalho aqui, em VAVEL Portugal. Boa semana!

20:24. Numa exibição melhor que a da semana transata, os azuis e brancos tiveram um 'monstro' pela frente: Defendi. O guardião pacense teve três intervenções de enorme qualidade, negando o golo aos portistas.

20:20. Pinto da Costa afirmou que a sua equipa bateu no fundo e hoje mais um episódio negro nesta época tão cinzenta. Diogo Jota, ao minuto 80, fez o único tento da partida que ditou a segunda derrota consecutiva no campeonato para os azuis e brancos, a sexta no geral.

Final da partida!

90+6' Mas que perigo e mais uma vez Defendi a brilhar. Cabeceamento de Suk e o guardião Defendi voa para grande defesa, tirando a bola do ângulo superior esquerdo da sua baliza.

90+4' Fora-de-jogo tirado a Diogo Jota.

90+3' Mais uma jogada individual muito forte de Diogo Jota, passando por Danilo e criando perigo perante Casillas.

90+2' Perda de bola de Varela, que derruba Diogo Jota que tentava sair para contra-ataque. Amarelo para o extremo portista.

90' Vamos ter mais cinco minutos de jogo.

90' Esgota as alterações Jorge Simão: sai Edson Farias para a entrada de Manuel José.

89' Falta de Cícero sobre Danilo Pereira punida com cartolina amarela.

86' No FC Porto, sai Layún para a entrada de José Ángel.

85' Mas que excelente defesa de Defendi. Grande cruzamento de Layún para bela finalização de André Silva mas o guardião impede o golo do empate com magistral intervenção.

83' Procurava Danilo servir André Silva mas bela saída de entre os poste de Defendi.

82' Remate de Diogo Jota por cima.

Boa jogada de combinação entre Edson Farias e Bruno Santos, com o lateral direito a servir Diogo Jota que atira para o primeiro golo na partida.

80' GOLOOOOOOOOOO PAÇOS DE FERREIRA!

77' Remate de Diogo Jota ao lado da baliza de Casillas.

76' Apostando tudo no ataque, José Peseiro: sai o central Chidozie para a entrada do jovem avançado André Silva.

74' Cai Suk, na área pacense, em lance dividido com Fábio Cardoso. O árbitro nada assinala.

73' Já retomou a partida.

71' Jogo está parado para assistência ao guardião Defendi.

71' Grande defesa de Defendi após remate forte de Sérgio Oliveira.

69' Novo amarelo para os pacenses e para Bruno Moreira, que também falha o próximo jogo.

68' Falta de Hélder Lopes sobre Varela sancionada com cartão amarelo. O lateral esquerdo está fora do próximo jogo do Paços.

66' Novamente a bola a rondar as redes de Defendi mas sem existir oportunidade clara de golo.

59' Mão na bola de Brahimi punida com cartão amarelo. O argelino atingiu o limite de admoestações e falha o próximo jogo.

57' Nova alteração na equipa da casa: sai Minhoca, entra Cícero.

56' Bela jogada do ataque portista, com Layún a servir Brahimi que atira muito por cima.

55' Remate de Maxi Pereira por cima. Carrega os azuis e brancos na busca pelo golo.

53' Grande oportunidade para o FC Porto. Na sequência do canto cobrado por Layún, Chidozie ganha nas alturas e cabeceia pouco ao lado da baliza de Defendi.

52' Canto para o FC Porto cedido por Pelé.

50' Muita cerimónia entre Herrera e Brahimi dentro da área pacense, com o mexicano a servir Sérgio Oliveira à entrada da área para este atirar ao lado.

46' Começa o segundo tempo com uma alteração em cada equipa. No Paços saiu Osei para a entrada de Edson Farias. Nos 'dragões' entrou Brahimi para a saída de Jesús Corona.

19:06. Primeira-parte muito equilibrada e disputada, com sinal mais positivo para a equipa do FC Porto, sem no entanto criar muitos lances de perigo. Com mais posse de bola e cercando a área pacense, os portistas nunca conseguiram 'furar' com sucesso a sólida defensiva da casa.

Intervalo!

45' Mais um minuto nesta primeira parte.

45' Belo corte de Suk após livre de Pelé.

44' Falta de Varela sobre Diogo Jota.

42' Falta de Suk.

41' Retoma a partida.

40' Jogo interrompido para assistência a Defendi.

39' Cruzamento de Varela com demasiada força.

37' Falta atacante de Varela sobre Ricardo.

35' Nova tentativa azul e branca e outra vez através de Herrera. Remate à entrada da área para defesa segura de Defendi.

34' Fora-de-jogo tirado a Diogo Jota.

31' Cruzamento de Osei para cabeceamento fraco de Bruno Moreira. Segura Casillas.

30' Nova tentativa de longa distância por parte de Sérgio Oliveira mas novamente sem sucesso.

27' Jesús Corona consegue entrar dentro de área mas excelente corte de Fábio Cardoso, a impedir a finalização do mexicano.

26' Remate de Herrera pouco por cima.

26' Cruzamento com muita força de Sérgio Oliveira, com o esférico a passar por três jogadores portistas sem nenhum conseguir desviar.

26' Segundo canto para os 'dragões'.

24' Remate de fora da área, com o pé esquerdo, por parte de Varela diretamente para as mãos de Defendi.

23' Entrada nos limites, por parte de Chidozie, punida com cartão amarelo.

20' Atraso perigoso de Chidozie para Casillas, com Minhoca quase a intercetar o esférico. Atento, Casillas resolve a situação.

19' Tentava Sérgio Oliveira surpreender de fora da área mas o remate sai fraco e torto.

17' Remate de Corona para fora.

15' Procurava Bruno Moreira furar pela defensiva portista mas atento Casillas a sair entre os postes e a segurar o esférico.

12' Canto para corte de Marco Baixinho.

12' Livre direto cobrado por Sérgio Oliveira contra o corpo de Bruno Santos. Canto para os azuis.

8' Corte de Ricardo perante cruzamento de Maxi Pereira.

7' Primeiro lance da partida com Suk a aparecer nas costas de Fábio Cardoso, puxa para dentro mas atira com pouca força. Segura sem problemas Defendi.

6' Cruzamento de Osei para corte de Martins Indi.

5' Início de jogo ainda com as equipas a tentar encaixar-se dentro das quatro linhas.

1' Falta de Suk sobre Bruno Santos.

1' Começa a partida!

18:13. As três equipas entram no terreno de jogo.

18:02. Jorge Simão tem ao seu dispor Mário Felgueiras, Cícero, Edson Farias, Carlos Ponck, Miguel Vieira, Raul e Manuel José.

18:00. A equipa do FC Porto tem no banco de suplentes: Helton, José Ángel, Rúben Neves, Francisco Ramos, Brahimi, Marega e André Silva.

17:35. Já são conhecidos os 'onze' de cada equipa.

17:27. O árbitro da partida será Fábio Veríssimo, da Associação Futebol de Leiria. Terá como assistentes Paulo Soares e Pedro Felisberto, tendo Manuel Oliveira como 4º árbitro.

Fábio Veríssimo, juiz da partida. (Foto: ojogo)

17:20. Já Jorge Simão não acredita em crise no FC Porto, sabe do valor do adversário e sabe também o que quer para a partida de hoje: «Não acredito em crise do FC Porto. Tem um excelente treinador, excelentes jogadores, e é o FC Porto. Se algum dos meus jogadores pensar que o FC Porto está em crise, vamos pagar caros. Sabemos a diferença de potencial entre as duas equipas, mas queremos obviamente somar pontos.»

17:18. José Peseiro, na antevisão da partida, deixa alguns elogios à sua equipa, numa semana onde a contestação fez-se sentir de forma veemente: «É preciso ter consistência nos nossos comportamentos. O que é mais apropriado falar é da consistência com a qual mostramos o caráter da equipa. Esta equipa já mostrou muitas vezes esses atributos, que fazem duma equipa uma grande equipa.»

16:25. Jorge Simão teve boas notícias para a sua convocatória com o regresso de Pelé, Fábio Cardoso e Hélder Lopes ao grupo dos eleitos. Devido aos muitos ausentes, o técnico pacense chamou ainda o júnior Raúl.

16:15. José Peseiro apresentou algumas novidades na sua lista de convocados. Tomás Podstawski e Vicent Aboubakar ficam de fora dos eleitos enquanto André Silva e Francisco Ramos viajam até Paços de Ferreira. Iván Marcano, André André, Alberto Bueno e Evandro ainda estão a contas com problemas físicos e não são opção para o técnico português.

16:00. O último confronto oficial entre estas equipas terminou numa vitória portista, por 2-1, referente à jornada 12 do presente campeonato. Bruno Moreira abriu o marcador no Estádio do Dragão, logo ao minuto 8. Jesús Corona restabeleceu a igualdade para os da casa ao minuto 29 e Miguel Layún, de grande penalidade, fez o golo que garantiu três pontos à equipa dos 'dragões'.

Layún não perdoou, de penalty.

15:45. Na última jornada, a equipa pacense visitou o Estoril para sair derrotado por 1-0.

15:35. O Paços de Ferreira recebe os azuis e brancos na oitava posição da classificação. Os orientados de Jorge Simão estão a fazer um campeonato tranquilo, estando no meio da tabela e com algumas aspirações (ainda que remotas) de chegar aos lugares europeus. No total são 9 vitórias, 9 empates e dez derrotas em 28 jogos disputados.

15:20. A equipa de José Peseiro vem de uma embaraçosa derrota em casa, perante o 'lanterna vermelha' Tondela. O jogo, que arrumou definitivamente com as contas portistas do título, foi a causa para os muitos protestos vindos do público. Protestos esses que obrigaram Pinto da Costa a dar uma entrevista na qual assume que «Batemos no fundo?».

15:15. O FC Porto entra para esta partida no terceiro lugar da classificação, com 61 pontos, a dez do segundo classificado Sporting e doze do líder Benfica, equipas que jogaram no dia de ontem. Ao todos são 19 vitórias, 4 empates e 5 derrotas em 28 jogos disputados.

15:00. Muito boa tarde! Seja bem-vindo à transmissão do jogo Paços de Ferreira x FC Porto, partida referente à 29ª jornada da Liga NOS 2015/2016, que será disputada no Estádio Capital do Móvel a partir das 18:15 horas.