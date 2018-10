Liga BBVA: Valencia vence nos descontos

O Valência venceu em casa, este domingo, o Sevilha por 2-1, numa partida a contar para a 32ª jornada da Liga espanhola. A equipa da casa, com André Gomes a titular, abriu o marcador aos 41 minutos, por intermédio de Dani Parejo e sofreu o golo do empate, aos 86 minutos, por Gameiro, assistido por Krohn-Dehli. No entanto, quando todos pensavam que a partida iria acabar com o marcador empatado, o português André Gomes, em tempo de desconto, assistiu Negredo, que tinha entrado aos 86 minutos, para o golo da vitória. Com este resultado, o Valência volta às vitórias quatro jogos depois, estando agora a nove pontos da zona de despromoção.

Resultados e marcadores:



Sexta-feira:

Granada – Málaga, 0-0

Sábado:

Real Madrid – Eibar, 4-0

Espanhol – Atlético de Madrid, 1-3

Real Sociedade – Barcelona, 1-0

Bétis – Levante, 1-0

Domingo:

Gijón – Celta, 0-1

Valência – Sevilha, 2-1

Villarreal – Getafe, 2-0

Athletic Bilbao – Rayo Vallecano, 1-0

Segunda:

Deportivo Coruña - Las Palmas