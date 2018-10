Liga espanhola ao rubro: Ronaldo bate novo recorde, Barcelona cai aos pés do Real Sociedad

O Real Madrid recebeu e venceu o Eibar por 4 bolas a zero, com um dos tiros da autoria do mítico Cristiano Ronaldo, que é o primeiro jogador da história a chegar à marca dos 30 golos por 6 épocas consecutivas nos principais campeonatos do velho continente. O Barcelona demolidor parece não ter viajado até ao recinto da Real Sociedad, saindo do país basco com uma derrota de 1-0. Em apenas 2 jornadas os merengues ganharam 6 pontos ao Barça e, a 6 jornadas do fim, o campeonato de nuestros hermanos está louco, com uma recta final empolgante com Barcelona, Atlético e Real Madrid a disputarem o primeiro lugar.

Real Madrid x Eibar: CR7 e as reservas aplicaram poker de luxo

O Estádio Santiago Bernabéu apresentou casa cheia para receber o grande duelo Real Madrid x Eibar. A pensar numa remontada na Champions, Zidane promoveu várias alterações no 11 inicial, mas, claro, não abdicou do génio Cristiano. O mal amado em Madrid, James, abriu o activo nos primeiros minutos, e nesta fase Ronaldo resolveu também fazer estragos chegando à marca dos 30 golos. Nunca em toda a história das 4 grandes ligas europeias (espanhola, italiana, alemã e inglesa) um jogador tinha atingido os 30 ou mais golos em 6 temporadas seguidas, mas Ronaldo tornou mais uma vez o impossível em simplicidade, somando o craque luso mais um recorde soberbo. O astro Ronaldo participou também nas assistências aos tentos de Vázquez e de Jesé, com o resultado a ficar fechado em 4-0, numa exibição segura e tranquila antes de receber o Wolsfburgo para a Champions.

Ronaldo bateu mais um record com o golo frente ao Eibar

Real Sociedad x Barcelona: bascos superam craques do Barça

Depois da derrota em casa diante o rival Real Madrid, o Barça voltou a sair derrotado na Liga BBVA, com o Real Sociedad a surpreender completamente o líder. As estrelas do Barcelona bem tentaram furar as redes bascas, mas o golo solitário de Oiarzabal resolveu o duelo, deixando assim a luta pelo título ao rubro. Neste momento estão 3 equipas a lutar de forma feroz pelo 1º lugar. A 6 jornadas do fim, o Barcelona lidera com 76 pontos, em 2º o Atlético tem 73 e o renascido Real Madrid soma agora 72, na 3ª posição.