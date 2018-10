MotoGP: Marquez vence segunda corrida consecutiva

Na fila da frente seguiam, pela segunda vez seguida, Marc Marquez, Lorenzo e Rossi. Parecia estar tudo pronto para mais uma boa corrida com incerteza até final.

Logo na primeira volta, Marc conseguiu segurar o segundo lugar, mas viu Dovisioso chegar ao 2º logo seguido por Lorenzo. Rossi por sua vez, caia para 6º.

Mas os seis primeiros seguiam bem juntos e nada fazia prever o que viria a seguir. Na terceira volta, na segunda curva, Valentino Rossi perdeu a frente e caiu, abandonando a corrida. O nove vezes campeão do mundo, que o ano passado não caiu em nenhuma corrida, deixou a pista, deixando Pedrosa, Dovisioso e Lorenzo a lutar pelo pódio.

Por sua vez, Marc Marquez, que tem ganho sempre no circuito das Americas, ia-se distanciando dos restantes, tornando cada vez mais óbvia a sua conquista.

A 15 voltas do fim, quando Lorenzo seguia em 2º, Dovisioso em 3º e Pedrosa em 4º, o espanhol da Honda perdeu o controlo da mota e acabou por cair na 1ª curva batendo em Dovisioso que foi vitima, pela segunda vez seguida de uma queda de terceiros.

Lorenzo ficava assim isolado em 2º lugar, sem pressão do terceiro Iannone e sem ritmo para alcançar Marquez.

Os lugares do pódio estavam assim distribuídos, e até ao fim não houve quaisquer mudanças ou surpresas.

Os dois pilotos da Suzuki, Viñales e Espargaro proporcionavam uma luta intensa pelos 4º e 5º lugar. Acabou por ser o jovem Viñales a levar a melhor sobre o seu colega de equipa.

A registar, ficam ainda mais duas quedas de Smith e Cal Crutchlow que fazem muitos questionar a capacidade que os novos pneu Michelin têm para proporcionar uma boa aderência.

Marquez continua, assim, na liderança do campeonato do mundo de MotoGP com 66 pontos seguido por Lorenzo com 45 e por Rossi com 33.