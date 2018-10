Manchester City x PSG: vantagem inglesa e esperança francesa, um duelo de titãs

Ibrahimovic - Aguero, um duelo de craques que apimenta o grande jogo da segunda mão dos quartos de final da Champions. O Manchester City recebe o PSG depois de ter arrancado um empate a duas bolas na partida de Paris. A igualdade oferece ao City uma vantagem mínima, mas com a bola dos sonhos nos pés tudo muda de um segundo para o outro. O jogo terá em campo duas formações milionárias, que procuram chegar às meias finais pela primera vez na história da prova das estrelinhas.

Manchester City x PSG: Depois do empate, a decisão joga-se em Inglaterra

Na passada quarta-feira, a capital francesa foi a cidade que recebeu no Parque dos Príncipes o estrondoso jogo entre PSG e Manchester City. Os ingleses estiveram ligeiramente superiores, e ao minuto 38 inauguraram o marcador por intermédio de De Bruyne. O mestre sueco Ibrahimovic não gostou do tento sofrido, e não demorou até fazer o gosto ao pé ao minuto 41. Na segunda parte, o uruguaio Cavani consumou a reviravolta total no marcador, colocando o PSG em vantagem de 2-1, a 30 minutos dos 90. O City não baixou os braços e Fernandinho voltou a colocar os ingleses no caminho triunfante das meias finais.

O 2-2 de Paris permite ao City entrar no seu recinto com superioridade na eliminatória, e a partida desta terça-feira em Manchester promete prender os amantes do futebol do primeiro ao último minuto. De um lado, o City de Kompany, Yaya Touré e Aguero, que querem mostrar de uma vez por todas que têm poderio para serem um verdadeiro colectivo, e não um mero conjunto de estrelas milionárias. Por outro lado, o PSG de Thiago Motta, Cavani e Ibrahimovic, que pretendem dar sequência aos bons resultados alcançados na Ligue 1. As baixas de vulto para esta partida são do lado francês, com Matuidi e David Luiz fora das contas para o duelo de todas as discussões. As estrelas de uma e outra equipa entrarão nas 4 linhas a partir das 19h45, e o desfecho é completamente imprevisível.