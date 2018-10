Sporting sexto clube mundial com mais sócios

Na semana passada o Sporting atingiu a marca dos 138 mil sócios, ultrapassando os brasileiros do Internacional de Porto Alegre. Brasileiro é também o sócio número 138.000. O seu nome é Marcelo e é o criador da página Sporting Brasil; graças ao seu constante apoio ao clube do coração de há três anos para cá, o jovem brasileiro foi convidado pelo Sporting a estar presente no último jogo diante do Marítimo, sendo alvo de uma sentida homenagem.

Perante este marco, o presidente Bruno de Carvalho aproveitou para realçar a importância, não só do número de sócios atingido, como também pelo facto de Marcelo ter sido o sócio cuja adesão permitiu ao Sporting subir no ranking de clubes com mais sócios.

Foto: Sporting.pt

«É um patamar muito importante, sobretudo pelo simbolismo de tudo isto. Pelo Marcelo ter sido surpreendido por ter vindo a Alvalade, por ter sido surpreendido ao ser feito Sócio do Sporting CP e por, sendo o Sócio 138.000, termos passado para sexto lugar. Para o Marcelo é muito bom porque acaba por ficar na nossa história e pode dizê-lo no ‘site’ dele. Tem todo um simbolismo porque o Sporting CP também é isto, é amor, é paixão. Fico contente que o Marcelo tenha contribuído para este marco histórico no Sporting CP, ainda por cima, ultrapassando um clube que também é rival dele no Brasil (o Marcelo é do Palmeiras, lá). É uma dupla alegria para o Marcelo e para nós é exactamente aquilo que queremos melhorar e os adeptos do Sporting CP têm aderido a esta vontade de subirmos na escala. Vamos em sexto e estamos a aproximar-nos de entrar no Top-3. Havemos de cumprir esse objectivo.».

Numa recente entrevista à Sporting TV, o presidente leonino afirmou que pretende mais 35 mil sócios na próxima temporada.