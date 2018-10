Atlético Madrid x Barcelona:que vença o melhor

Faltam menos de 24h para sabermos se será o Atlético de Madrid ou o Barcelona a juntarem-se ao Real Madrid e Manchester City nas meias-finais da Liga dos Campeões. As contas pendem para o lado da equipa de Luiz Enrique, mas a verdade é que os pupilos de Simeone em nada vão facilitar a vida a Messi e Companhia.

Rever e aprender

Na primeira-mão foi o Barcelona a levar a melhor. Os catalães ainda estiveram a perder, mas a verdade é que conseguiram dar a volta ao resultado ainda antes do final da partida. Os dois golos de Luis Suarez face ao único golo de Fernando Torres foram mais do que suficientes para fazer frente à equipa de Simeone e melhorar as contas para a chegada ao Calderon.

Suarez marcou os dois golos da vitória (Foto: pt.uefa.com/uefachampionsleague/)

Em boa verdade, Simeone também não poderá contar com Fernando Torres para o caminho até às meias-finais da Liga Milionária. O espanhol foi expulso e fica de fora no jogo desta quarta-feira.

Para poder sonhar com as meias-finais basta que os colchoneros tenham um golo de vantagem sobre a equipa de Luis Enrique, mas a verdade é que do outro lado está uma equipa que não só chega em vantagem, como ainda conta com a presença de grandes nomes.... entre eles, o actual melhor jogador do Mundo, Lionel Messi.

Ao Atlético basta jogar para marcar e vencer, ao Barcelona, basta um empate e com toda a certeza bom espectáculo é coisa mais do que certa em Madrid esta quarta-feira.

Os números que falam por si

Este não é apenas um jogo para a Liga dos Campeões. Em campo estarão duas das melhores equipas da Liga Espanhola. Falamos de um Clássico entre dois grandes emblemas, falamos de golos e falamos de números.

Foram 223 as vezes que os dois emblemas se defrontaram em todas as competições e a verdade é que, sem surpresas, a vantagem está do lado catalão (101 contra 71 vitórias colchoneras e 51 empates), mas a verdade é que falando da Liga dos Campeões as coisas já estão mais equilibradas. Dos 3 jogos realizados as coisas estão dividas, 1 empate, 1 vitória do Atlético e uma outra do Barcelona.

A curiosidade é que essa mesma vitória colchonera foi precisamente no Calderon. A 9 de Abril de 2014 foi Koke quem trouxe as alegrias aos madrilenos ao marcar o único golo da partida aos 5 minutos. Golo esse que acabou por precisamente garantir a passagem da equipa de Simeone às meias-finais da Liga dos Campeões.

A última vitória do Atlético sobre o Barça remota a 2014 (Foto: DailyMail)

Esta quarta-feira a história poderá ser outra e o saldo colchonero nos últimos 10 jogos não é favorável em nada quando comparado com essa mesma vitória. O Atlético conta com 9 derrotas, um empate e apenas uma vitória (precisamente a de 2014). Em boa verdade também é importante dizer que nos 3 jogos já realizados esta temporada os colchoneros perderam todos eles, e todos com o mesmo resultado da passada quarta-feira (2-1). Amanhã haverá a oportunidade para mudar as coisas, mas será que os pupilos de Simeone se mostram preparados?