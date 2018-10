Paulo Oliveira e Naldo recuperados

Boas notícias para Jorge Jesus: a dupla de centrais que conta com mais jogos juntos está de volta à lista de disponíveis para os próximos encontros. No entanto, apesar de estarem recuperados, Paulo Oliveira e Naldo não deverão ser titulares no jogo frente ao Moreirense devido à alta rotação que tem tido a dupla Coates e Rúben Semedo, que tem correspondido aos desafios da segunda metade da temporada.

Quanto a Paulo Oliveira, o central português já tinha sido convocado frente ao Belenenses sem ter saído do banco de suplentes. Naldo, por sua vez, jogou pela equipa B no passado domingo frente ao Gil Vicente, tendo marcado o primeiro golo dos ‘leões’.

Para além dos dois centrais, também Jefferson está recuperado e pode voltar ao lado esquerdo da defesa já no próximo jogo.