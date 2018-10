Resultado Benfica x Bayern Munique na Liga dos Campeões 2015/2016 (2-2)

Ovação na Luz! O sonho acabou, o Benfica está fora da Liga dos Campeões, mas uma coisa é certa. O Bayern teve de lutar para fazer frente ao bi-campeão português!

Final do jogo

92'. Substituição: sai Ribery entra Gotze

91'. Cartão amarelo para André Almeida por falta sobre Ribery.

3 minutos de compensação.

90'. Substituição: sai Xabi Alonso, entra Bernat.

89'. Segura Ederson! Lewandowski não passou pelo brasileiro....

88'. Substituição: sai Eliseu entra Jovic

85'. Aiaiai! Foi ao lado! Neuer ainda se esticou, mas a bola acabou por sair ao lado.

84'. Livre perigoso, para Talisca outra vez ?

83'. Substituição: sai Muller entra Lewandowski.

Lewandoski está pronto para entrar!

80'. Lindelof! Vidal tenta o cruzamento, era para Muller, cortou o sérvio.

Ainda assim o Bayern permanece na frente da eliminatória. O Benfica precisa de dois golos ainda...

Deixa o Baiano jogar, deixa o Baiano marcar! Talisca bateu o livre e a bola entrou, mais simples? Não há. Está feito o empate!

76'. GOLOOOOOOO DO BENFICA!

O livre é perigoso e Rui Vitória vai para a bancada!

Rui Vitória é expulso por protestos!

74'. Cartão amarelo para Martinez por falta sobre Gonçalo Guedes.

71'. AI EDERSON! Muller atrasa para Vidal, Vidal remata e Ederson não agarra bem a bola e esta passa.lhe por entre as pernas. Felizmente saiu pela linha de fundo. Ficava muito mal na fotografia o guarda-redes encarnado...

70'. Cartão amarelo para Carcela por falta sobre Douglas Costa.

70'. Passe de Thiago Alcântra para Douglas Costa, volta a segurar Ederson.

Talisca passou para o meio, Gonçalo Guedes para a lateral.

68'. Substituição: sai Salvio entra Talisca.

67'. Golo anulado a Muller por fora de jogo.

Talisca está pronto para ir a jogo.

65'. Vão fazendo a festa os adeptos bávaros...

63'. Remate de Gonçalo Guedes muito por cima.... sem problemas para Neuer.

62'. Livre perigoso a favor do Benfica à entrada da àrea depois de uma falta de Vidal sobre Jimenez.

61'. Defende Neuer! Grande pontapé do lateral encarnado a obrigar Neuer a saltar para evitar o golo do Benfica.

60'. AO POSTE! Contra-ataque rápido de Douglas Costa, remate cruzado , a bola passa Ederson e embate no poste direito da baliza encarnada.

Gonçalo joga no corredor central, perto de Jimenez.

57. Substituição: sai Pizzi entra Gonçalo Guedes.

Vai sair Pizzi.

54'. EDERSON! Contra-ataque rápido do Bayern, Douglas Costa tenta bater o brasileiro, a defesa esteve incompleta e na segunda bola o guarda-redes ainda se levanta para evitar a chegada de Ribery!

Muller! Canto de Xabi Alonso ao segundo poste, Martinez coloca para dentro e Muller só teve de encostar.... a defesa encarnada estava a dormir!

52'. GOLOOOOO DO BAYERN!

51'. Tentativa de Vidal, corte em esforço de Jardel...

49'. Cruzamento de Thiago Alcântra, corta Jardel.

48'. Cruzamento de Douglas Costa, a bola saiu pela linha de fundo....

Segunda parte

Sai o Benfica

20:34. Que grande primeira parte! Os dois emblemas debateram-se como se de uma Final se tratasse. Apesar da poupança de Rui Vitória no que toca à frente de ataque, Jimenez acabou por provar que todos estavam errados ao ter feito o 1-0 depois do cruzamento perfeito de Eliseu. O Bayern, depois do golo encanado teve algumas dificuldades, mas a verdade é que aos 38 foi a vez de Vidal voltar a marcar aos encarnados. É importante recordar que os alemães estão na frente no que diz respeito ao agregado e que o Benfica precisa de vencer, e por 2 golos de diferença.

Intervalo

Benfica 1-1 Bayern (1-2 agregado)

1 minuto de compensação

45'. Remate forte de Vidal! Foi ligeiramente por cima da baliza de Ederson.

Recuperou, segue o jogo.

Kimmich ficou muito queixoso depois de uma entrada de Jimenez.

41'. Cruzamento perigoso de Lahm, outra vez pela direita, valeu o corte no coração da área de Renato Sanches.

Vidal volta a marcar! Lahm subiu no terreno e faz o cruzamento, para uma defesa incompleta de Ederson, que faz com que a bola acabe na entrada da área, estava solto Vidal e volta a marcar ao Benfica.

38'. GOLOOOOO DO BAYERN!

35'. Remate forte de Salvio, mas foi contra o corpo de Alaba. Está contente o Estádio da Luz!

34'. EDERSON! Lahm aproveitou para entrar em velocidade na área, mas o brasileiro estava atento e uma vez mais conseguiu levar a melhor... faz falta Lewandoski a este Bayern...

33'. Cabeceamento de Vidal nas costas de Jardel, volta a agarrar Ederson...

32'. Remate de Thiago Alcântra, bola por cima da baliza de Ederson...

30'. QUASEEE! Cruzamento de Salvio, a bola acaba na área e na cara do golo Jimenez ofereceu a bola a Neuer! Esteve perto do segundo o Benfica. Está muito bem o bi-campeão português!

QUE GOLO, QUE GOLO, QUE GOLO! Jimenez! Num contra-ataque conduzido por Eliseu, o internacional português cruzou perfeito para a cabeça de Jimenez! O Estádio da Luz explodiu!

27'. GOLOOOOOOOOOO DO BENFICA !

69% de posse de bola para o Bayern.

25'. Jardel! Cruzamento venenoso de Douglas Costa, valeu o corte do central no momento certo.

22'. Passe de Alcântra, para a cabeça de Arturo Vidal, mas Ederson a segurar. Muito bem o guarda-redes brasileiro.

21'. Remate muito mau de Alaba, a bola sai na diagonal, mas pela linha de fundo.

19'. Muller! Foi por pouco que o alemão não marcou depois do passe de Douglas Costa. Valeu Lindelof a atrapalhar... a bola saiu ao lado.

17'. FEJSA! Valeu o corte do médio encarnado a evitar que a bola chegasse a Alcântra depois do cruzamento de Lahm.

15'. Cruzamento de Alaba, agarra sem medos Ederson.

13'. O Bayern vai pressionando, isto faz com que os encarnados não estejam a conseguir sair a jogar. Ainda assim bom trabalho defensivo dos encarnados.

10'. O jogo está muito dividido a meio-campo..

7'. Canto de Xabi... para a cabeça de Ribery e para as mãos de Ederson sem qualquer dificuldade!

7'. O Bayern está a começar a pressionar.

5'. Os encarnados entraram fortes na partida.

3'. Canto de Pizzi, sem perigo...

3'. Bateu Eliseu, a bola vai de encontro à barreira. É canto para o Benfica.

2'. Livre à entrada da área de Neuer, pode ser perigoso...

Apito inicial!

Sai o Bayern

19:42. Agora é tempo do hino da Liga dos Campeões!

19:40. Ouve-se o "ser benfiquista" na Luz!

19:36. Voa a águia vitória.

19:32. Terminou o aquecimento.

19:30. A quinze minutos do apito inicial está tudo pronto para o grande jogo!

19:13. Tudo a aquecer!

19:01. Mitroglou está na bancada juntamente com Gaitan e Silvio.

19:00. No banco: Paulo Lopes, Luisão, Samaris, Guedes, Talisca, Jovic, Semedo

18:58. Mitroglou não faz parte da ficha de jogo.... o que aconteceu ao grego ?

18:57. Benfica: Ederson; André Almeida, Lindelof, Jardel, Eliseu; Fejsa, Renato; Salvio, Pizzi, Carcela; Jiménez.

18:50. O Benfica vai jogar com Salvio e Carcela.

18:34. No banco do Bayern : Ulreich, Lewandowski, Rafinha, Bernat, Götze, Rode e Coman.

18:28. No Bayern, Pep Guardiola fez sair Lewandoski e Bernat para dar a entrada a Alonso e Martinez.

18:24. O Bayern já divulgou o seu onze oficial!

17:25. Bjorn Kuipers, será o juiz da partida desta noite.

O holandês será o árbitro esta noite

17:00. Já Rui Vitória garantiu que os encarnados de tudo farão para lutar pelo resultado final “Temos de ser uma equipa a jogar nos limites da organização defensiva. Vamos encontrar uma equipa tremendamente dificil, um candidato a ganhar esta prova. Jogam igual em casa e fora. Temos de jogar nos limites e ser atrevidos ofensivamente.”

Rui Vitória garante que o Benfica vai lutar pelo resultado

16:30. Na habitual conferência de imprensa, Pep Guardiola garantiu que estarão duas grandes equipas em campo e que os bávaros estão focados em garantir a passagem à próxima fase da Liga dos Campeões “Estamos focados no jogo de amanhã, vamos tentar marcar para passar à próxima ronda. Nós temos de mostrar a nossa qualidade para passar esta eliminatória e já conhecemos melhor o Benfica”

Pep diz que o Bayern está focado na partida desta noite.

16:15. Desfalcado está também o Bayern de Pep Guardiola. O técnico espanhol foi obrigado a deixar Robben, Boateng, Benatia e Badstuber em Munique. Apesar das baixas, o Benfica sabe que vai estar perante um gigante europeu e a verdade é que os alemães não vão chegar à Luz para segurar o resultado da primeira-mão.

Robben e Boateng permanecem fora das contas de Guardiola

16:00. Para o jogo desta noite, ambos os emblemas contam com baixas de peso, do lado encarnado, Rui Vitória não pode contar com Jonas e Gaitan e deverão ser Carcela e Jimenez a ocupar o lugar dos colegas. O objectivo será fazer parar o Bayern, a tarefa não vai ser fácil, mas se o Benfica não passar, com toda a certeza, não será por falta de vontade.

Jonas está de fora por castigo e Gaitan está em dúvida para o jogo desta noite

15:45. Já na segunda parte, a história foi outra. O Benfica conseguiu equilibrar os lances e até contou com alguns lances de perigo para a baliza de Manuel Neuer. Apesar das tentativas, a baliza do guarda-redes campeão do Mundo, acabou por não ser batida, mas hoje a história poderá mudar e é nisso que todos acreditam.

Na segunda parte o Benfica conseguiu equilibrar o jogo

15:30. Em Munique, o bi-campeão português sofreu, mas a verdade é que também se debateu com todas as suas forças e as defesas de Ederson ao longo dos primeiros 45 minutos valeram a segurança no resultado para a segunda parte.

Ederson salvou os encarnados de um pior resultado em Munique

15:15. No jogo da primeira-mão a surpresa tomou conta dos adeptos encarnados, quando aos dois minutos o golo de Vidal apareceu. A verdade é que apesar de ter sofrido em terras alemãs, o Benfica de Rui Vitória não vergou perante o gigante alemão e a verdade é que todos acreditam na reviravolta do resultado.

Vidal marcou o único golo da 1ª mão

15:00. A equipa que conseguir garantir a chegada à próxima fase da competição vai juntar-se aos já apurados: Real Madrid e Manchester City. Espanhóis e Ingleses garantiram na noite de ontem a chegada às meias-finais, hoje é a vez de Benfica, Bayern, Barcelona e Atlético tentarem alcançar o mesmo. Resta saber a quem sorri a sorte.

14:30. A Luz vai encher para receber os dois gigantes europeus. Estão vendidos 65 mil bilhetes e as esperanças dos adeptos estão na passagem às meias-finais.

O Estádio da Luz vai estar completamente cheio (Foto: serbenfiquista.com)

14:00. Muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos ao minuto a minuto do jogo Benfica x Bayern Munique em directo e grátis no Vavel Portugal! O apito inicial é dado às 19:45 horas no Estádio da Luz e poderá seguir connosco todos os momentos, os lances e os grandes golos, desta mesma partida. Nós ficaremos por aqui para lhe contar tudo!