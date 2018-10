Griezmann de luxo elimina Messi: Atlético brilhou e apagou o Barcelona por 2-0

O craque francês Griezmann foi o herói colchonero, ao bisar na vitória do Atlético de Madrid por 2-0 diante o Barcelona. Os madrilistas mostraram uma alma incrível, dando a volta ao resultado desfavorável de 2-1 da primeira mão em Camp Nou. Os astros Messi, Suárez e Neymar irão ver as meias finais pela televisão, e o Atlético de Simeone mostrou uma vez mais que joga como um verdadeiro colectivo e que é um forte candidato a conquistar a Liga dos Campeões.

Messi esteve desinspirado // Foto: fcbarcelona.com

O fernético Estádio Vicente Calderón contou com uma moldura humana superior a 54 000 espectadores para o grande duelo Atlético x Barcelona. O Barça entrou nas 4 linhas com uma vantagem de 2-1, mas foi o Atlético a mostrar que tem uma equipa coesa e equilibrada. O ataque MSN do Barcelona não intimidou o bloco forte do Atlético, e nem mesmo Messi foi capaz de bater Oblak. A pulga não marca há 5 jogos, e atravessa uma série negra atípica na sua brilhante carreira. Os madrilenos, por sua vez, lutaram com muita garra, e ao minuto 38 Saúl desenhou um lance genial, que culminou com um cruzamento lindo e de elevada nota artística, aplicando uma trivela absolutamente soberba, para a cabeça de Griezmann, que abriu o marcador, colocando o Atlético no caminho das meias finais.

Na segunda parte, o Barça procurou desesperadamente o golo que o colocaria na fase seguinte, com Messi e Neymar em foco, mas foram os colchoneros a aproveitarem uma grande penalidade para ampliar a vantagem ao minuto 88. O mágico Iniesta jogou a bola com a mão na grande área e o juiz da partida não teve dúvidas em assinalar o castigo máximo. Na conversão, Griezmann voltou a sorrir para o esférico e terminou com as dúvidas: o Atlético já está nas meias finais da UEFA Champions League.

A História repete-se e os madrilistas voltam assim a eliminar o Barcelona, depois de em 2014 terem deixado este mesmo Barça pelo caminho nos quartos de final da Liga Milionária. O Atlético junta-se ao Real Madrid como representantes espanhóis nas meias finais, onde Bayern de Munique e Manchester City também já garantiram presença.