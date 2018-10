NBA: Mamba Out! Obrigado Kobe Bryant!

O Staples Center em Los Angeles encheu pela última vez esta temporada, para se despedir de Kobe Bryant. De antigos colegas de equipa, actores, músicos e outros desportistas, ninguém quis ficar de fora para homenagear o camisola 24 dos LA Lakers. Ainda antes do encontro começar Magic Johnson, também ele uma «lenda» viva dos Lakers, fez o discurso de celebração à carreira de Kobe Bryant.

O jogo em si já nada interessava, os Lakers há muito que estavam fora dos playoffs, e os Utah Jazz quando entraram em campo também já estavam eliminados, face ao triunfo dos Houston Rockets sobre os Sacramento Kings, que lhes dava o oitavo lugar da Conferência Oeste. Ainda assim a equipa de Utah foi séria na abordagem do encontro, apesar de tudo girar à volta de Kobe Bryant.

Curiosamente o «Black Mamba» nem começou bem falhando os primeiros lançamentos e os visitantes abriram com um parcial de 0-6, mas a meio do primeiro período os cestos começaram a cair e de que maneira. A bola só ia parar às mãos de Kobe Bryant, os seus colegas pouco jogavam entre si, ele era a estrela, aquele era o seu último momento de glória.

Kobe Bryant fez 60 pontos pela quinta vez na carreira

Ao intervalo os Utah Jazz venciam por 42-57 e parecia que a despedida de Kobe Bryant, (que já somava 22 pontos) se faria com uma derrota. Puro engano, no regresso dos balneários os Lakers foram-se aproximando cada vez mais, encurtando a desvantagem sempre com Kobe a comandar. Na entrada do último período o camisola 24 já tinha 37 pontos e a desvantagem era de dez para os Jazz.

Um triplo a abrir o quarto período dava a Kobe o registo de 40 pontos e a melhor marca da temporada, a poucos minutos do fim com os Jazz a vencerem por nove, o Staples Center preparava-se para se despedir de um dos seus maiores ídolos com uma derrota. Mas ele queria mais, esta era a sua noite a última como jogador e ia sair em grande, como o fez ao longo da sua carreira. Com 15 pontos de seguida Kobe Bryant fazia os Lakers darem a reviravolta no marcador, os 50 pontos já estavam ultrapassados há muito, o que só por si era inacreditável para um jogador de 37 anos.

Já dentro do último minuto com o placar em 97-96, Kobe sofreu falta e converteu os dois lances livres atingindo os 60 pontos e ainda teve tempo de fazer uma assistência para Jordan Clarkson fazer o 101-96. Com quatro segundos para jogar Kobe Bryant saiu para uma standing ovation do Staples Center. Para trás ficam 20 anos de uma carreira, com cinco títulos conquistados, 18 presenças no All Star Game, uma vez MVP da temporada e duas medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, entre tantas outras distinções.