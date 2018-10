NBA: 73-9! Golden State bate recorde dos Chicago Bulls

73-9 é este o novo registo histórico de vitórias na temporada regular da NBA. O feito pertence aos campeões em título Golden State Warriors, que derrotaram os Memphis Grizzlies por 125-104 e quebraram a antiga marca que estava na posse dos Chicago Bulls desde 1996, de 72-10. E este era mesmo o maior ponto de interesse, sobre o encontro, já que em termos das contas para os playoffs nada havia por decidir.

Os Warriors venceram a a Conferência Oeste e os Grizzlies ficaram no sétimo posto, marcando também presença na fase a eliminar. Para além desta marca histórica colectiva, a nível individual Stephen Curry também quis dar o seu contributo. Na época passada o base tinha feito uns impressionantes 286 triplos em toda a temporada.

Pois este ano Curry ultrapassou-se a si mesmo e não fez a coisa por menos, já que «só» nesta fase regular somou 402 e triplos convertidos mais 116, que na última temporada. Usando uma expressão bem americana «That is insane». Sobre o encontro da última madrugada os campeões jogaram ao mais alto nível, como quase sempre fizeram e venceram de forma confortável por 125-104. Stephen Curry marcou 46 pontos, enquanto no lado dos Memphis Grizzlies foi Zach Randolph com 24 o maior destaque.

No próximo sábado arrancam os playoffs e com toda a certeza o espectáculo irá ser ainda maior, com os níveis de intensidade e concentração ao máximo em todas as 16 equipas, prontas para lutar pelo título.

Resultados:

Boston Celtics 98 - 88 Miami Heat

Brooklyn Nets 96 - 103 Toronto Raptors

Charlotte Hornets 117 - 103 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 110 - 112 Detroit Pistons

Washington Wizards 109 - 98 Atlanta Hawks

Chicago Bulls 115 - 105 Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks 91 - 96 San Antonio Spurs

Houston Rockets 116 - 81 Sacramento Kings

Milwaukee Bucks 92 - 97 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 144 - 109 New Orleans Pelicans

Golden State Warriors 125 - 104 Memphis Grizzlies

LA Lakers 101 - 96 Utah Jazz

Phoenix Suns 114 - 105 LA Clippers

Portland Trail Blazers 107 - 99 Denver Nuggets