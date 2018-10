Jogos Olímpicos: Portugal fica no grupo D com Argélia, Argentina e Honduras

O sorteio foi realizado esta quinta-feira no Estádio do Maracanã, no Brasil país que vai acolher os Jogos Olímpicos. A selecção nacional irá fazer a sua estreia contra a Argentina no dia 4 de Agosto, para três dias depois medir forças com as Honduras e por fim no dia 10 defrontar a Argélia.

A competição irá decorrer entre os dias 4 e 20 de Agosto. Portugal ficou colocado no pote 3, onde tinha a companhia da Suécia, Ilhas Fiji e África do Sul.

Grupo A: Brasil, Iraque, África do Sul e Dinamarca.

Grupo B: Japão, Nigéria, Suécia e Colômbia.

Grupo C: México, Coreia do Sul, Ilhas Fiji e Alemanha.

Grupo D: Argentina, Honduras, Portugal e Argélia.