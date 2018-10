Euro 2016: Fábio Coentrão não viajará para França

Desde o Europeu em 2010 que Fábio Coentrão nunca mais foi o mesmo. Lesões sem fim têm surgido, e o lateral contraiu agora um novo problema: uma rotura muscular, desta feixa na coxa direita, que implica uma operação a ser realizada na próxima semana, na Finlândia. O cenário não é positivo e poderá obrigar a uma paragem de 3 a 6 meses, o que impossibilida a presença do português no Euro 2016, que se realizará daqui a menos de 2 meses.

Quem anunciou o sucedido foi mesmo o Mónaco, em comunicado oficial no seu site. A lesão do lateral esquerdo terá sido contraída no sábado, naquele que foi o último treino antes da partida ao Campeonato frente ao Lille. De recordar que o português ainda recentemente tinha voltado de lesão, após uma fratura no pé que o manteve afastado do relvado por um período de 6 semanas, tendo voltado apenas recentemente, no início do mês.

Perante esta ausência, Fernando Santos conta com Eliseu e Raphael Guerreiro como possíveis opções. Nos recentes embates, frente à Bulgária e à Bélgica, tanto um como o outro mostraram estar preparados para disputar um lugar na lateral esquerda das quinas, restando ao selecionador escolher a juventude de Raphael ou a experiência de Eliseu.

Confira o comunicado do Mónaco:

"Fábio Coentrão lesionou-se na coxa direita durante um treino na semana passada.

Fabio Coentrão vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica na próxima semana na Finlândia, realizada pelo Doutor Sakari Orava.

A estimativa de paragem é de 3 a 6 meses".