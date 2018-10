Resultado Shakhtar x Sp Braga  Liga Europa 2015/2016 (4-0)

Da nossa parte, resta-nos agradecer a vossa companhia desse lado!

De salientar ainda que os minhotos contam ainda com a presença nas duas Taças em Portugal: Os minhotos vão jogar as meias finais da Taça da Liga com o Benfica e já marcam presença na final da Taça de Portugal, onde vão encontrar o FC Porto. O quarto lugar no campeonato está já garantido e a chegada à Europa no ano que vem está segura. Esperemos que com um melhor final.

Adeus triste e desinspirado do Sp de Braga a esta edição da Liga Europa. A equipa de Paulo Fonseca não conseguiu reagir ao poderio ucraniano e vê-se assim afastada da Liga Europa.

FINAL DO JOGO

3 minutos de compensação.

86'. Substituição: Sai Kovalenko entra Bernard.

77'. Substituição: Sai Luiz Carlos entra Mauro. Sai Boly entra André Pinto.

77'. Substituição: Sai Marlos entra Eduardo. Sai Taison entra Dentinho.

É o bis. De Ricardo Ferreira... entendimento de Taison e Ferreyra acaba com o defesa bracarense a fazer o auto-golo.

73'. GOLOOOO DO SHAKHTAR

69'. O Shakhtar está a mandar no jogo. O Braga não está a ter reacção.

65'. O Braga está a ter muitas dificuldades em lidar com os contra-ataques, numa altura em que há um golo anulado a Ferreyra por fora de jogo.

58'. Esta está a ser a pior exibição dos minhotos nesta edição da Liga Europa... de salientar que no acumulado já está 5-1, com vantagem para os ucranianos.

56'. Cruzamento de Taison, Ferreyra falha o golo por puro azar.

54'. Cartão amarelo para Djavan.

53'. A equipa de Paulo Fonseca está completamente desorientada. O Shakhtar só não fez o quarto agora, porque Matheus não deixou.

A esperança bracarense parece perdida... Kovalenlo bateu Matheus para o 3-0 dos ucranianos.

50'. GOLOOOO DO SHAKHTAR!

48'. Cruzamento de Rafa, desvia Spetanenko.

Segunda parte

Voltamos já !

Grande inicio de jogo por parte da equipa de Paulo Fonseca, porém, quando os ucranianos marcaram-se as coisas complicaram-se e ao intervalo são dois os golos de vantagem do Shakhtar. Os bracarenses apenas se podem culpar a eles mesmos. Veremos como corre a segunda parte. O Braga precisa de 3 golos.

Intervalo

Ricardo Ferreira. Auto-golo. Depois de uma desatenção da defesa, o Shakhtar aproveita a segunda bola e faz o 2-0. Com uma ajuda de Ricardo Ferreira.. As contas estão complicadas para a equipa de Paulo Fonseca.

42'. GOLOOOO DO SHAKHTAR!

38'. Iniciativa de Djavan, a bola passa por Hassan e Wilson Eduardo e acaba desperdiçada.

35'. Os minhotos voltaram a acordar, mas estão desconcentrados...

33'. Remate de Ismaily, à malha lateral da baliza de Matheus...

31'. A equipa de Paulo Fonseca ressentiu-se muito com o golo e neste momento é o Shakhtar quem justifica a vantagem no marcador.

29'. Ferreyra!!! Atirou ao lado, foi por pouco que o Shakhtar não marcou!

27'. Hassan! A palmada de Matheus na bola fez com que a bola chegasse ao centro da área e valeu a intervenção de Hassan a evitar o pior.

27'. Livre a favor do Shakhtar, pode ser perigoso!

Foi por pouco Matheus! O guarda-redes ainda tentou defender, mas o pontapé de Srna foi forte. Injusto o Braga estar a perder.

25'. GOLOOOO DO SHAKHTAR!

Falta de Matheus sobre Kovalenko dá grande penalidade.

24'. PENALTI A FAVOR DO SHAKHTAR!

20'. Grande Sporting de Braga nestes primeiros 20 minutos de jogo.

18'. Cartão amarelo para Boly.

18'. Contra-ataque do Shakhtar, valeu o alivio de Ricardo Ferreira... Passou o perigo.

14'. Hassan é derrubado na grande área. Vai à bola o defesa do Shakhtar....

10'. O Braga tenta chegar ao golo o mais rápido possível, grandes iniciativas da equipa minhota.

7'. Rafa tentou entrar na área, mas a bola acabou cortada...

3'. Cruzamento de Wilson Eduardo, para as mãos de Pyatov.

2'. O jogo está muito dividido a meio-campo, com o Braga a tentar subir no terreno.

Apito inicial

19:45. As emoções começam a falar por si, faltam poucos minutos para iniciar a partida.

19:38. As equipas já estão a aquecer.

19:10. Banco do Braga: Marafona, André Pinto, Núrio Fortuna, Filipe Augusto, Joca, Mauro, Stoiljkovic.

19:09. Banco do Shakhtar: Kanibolotskyi, Kryvtsov, Wellington Nem, Dentinho, Bernard, Gladkyy, Eduardo

19:09. Braga : Matheus, Boly, Djavan, Ricardo Ferreira, Marcelo Goiano, Luíz Carlos, Rafa Silva, Josué, Vuk?evi?, Wilson Eduardo, Hassan

19:05. Shakhtar : Pyatov, Srna, Kucher, Ordets, Ismaily, Malyshev, Stepanenko, Marlos, Kovalenko, Taison e Ferreyra

19:05. Já temos onzes!

17:50. Pavel Kralovec será o árbitro do jogo desta noite. Recordemos que o checo esteve já presente em jogos das equipas portuguesas, nomeadamente no Sporting x Schalke 04... um jogo que, como se sabe, terminou com muitas queixas dos leões.

O checo será o juiz da partida esta noite

17:45. Já Paulo Fonseca, acredita que tudo é possível e relembrou que o Sporting de Braga já fez o impossível “Acreditamos que é possível virar esta eliminatória. Se a percentagem é grande ou pequena isso conta pouco. O nosso adversário é forte e tem a vantagem a seu favor, mas isso não nos retira a ambição de vencermos aqui, na Ucrânia. Todos sabem que a nossa equipa joga sempre da mesma forma e não é por termos obrigatoriamente de vencer que vamos mudar."

Paulo Fonseca diz que não vai mudar a forma de jogar

17:30. Para Lucescu a vitória em Portugal foi importante, mas o técnico do Shakhtar diz que o golo sofrido acaba mesmo por ser perigoso “Esperamos um jogo muito complicado. Podíamos ter ganho por mais em Portugal. Assim, a nossa vantagem é mínima e a situação é perigosa. Temos sofrido muitos golos perto do fim nos últimos jogos. Esperamos que isso não volte a acontecer. De qualquer forma, não posso fazer nada quanto a isso, porque tudo depende da concentração dos meus jogadores nos derradeiros instantes da partida.”

O técnico da equipa ucraniana sabe que a vantagem é curta

17:15. Desfalcada está também a equipa da casa esta noite. Lucescu não pode contar com Rakitskiy e Fred por castigo, mas também lesionados estão Azevedo e Taison.

17:00. Para o jogo desta noite no L'viv Arena muitas são as baixas do lado bracarense: Alan, Baiano, Crislan, Rui Fonte e Pedro Santos são baixas confirmadas por lesão, baixas essas que obrigarão Paulo Fonseca a fazer muitas trocas.

16:45. Já no segundo tempo as coisas foram diferentes e face às oportunidades desperdiçadas pelos minhotos, Paulo Fonseca fez entrar Wilson Eduardo e assim que o antigo jogador do Sporting entrou em campo, o Braga sofreu o segundo. Desta vez foi Ferreyra. Os bracarenses ressentiram-se mas ainda assim sonhar sempre vale a pena e mesmo ao bater dos 90 foi precisamente Wilson Eduardo a fazer o Axa explodir.

Wilson Eduardo marcou o golo que ainda faz sonhar os minhotos

O Shakhtar estreou o marcador na passada quinta-feira

16:15. No jogo da primeira-mão as coisas não foram fáceis para os minhotos. A equipa de Paulo Fonseca suou, correu, tentou, mas ainda assim acabou por não ter um resultado tão favorável como seria de esperar.

16:00. A equipa que conseguir chegar às meias finais da prova irá juntar-se aos vencedores dos outros 3 jogos desta noite. Liverpool, Dortmund, Sevilha, Atlético Bilbau, Sparta de Praga ou o Villarreal poderão ser os adversários da próxima fase. Resta saber a quem sorri a sorte.

15:30. O L'viv Arena vai encher-se de emoções esta noite. Sporting de Braga ou Shakhtar Donetsk? Um dos dois vai passar às meias-finais da Liga Europa.

L'vivi Arena (foto: StadiumGuide)

15:00. Muito boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos ao minuto a minuto do jogo Shakhtar x Sp Braga em directo e grátis no Vavel Portugal! O apito inicial é dado às 20:05 horas no L'viv Arena e poderá seguir connosco todos os momentos, os lances e os grandes golos desta mesma partida. Nós ficaremos por aqui para lhe contar tudo!