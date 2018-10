Quintero de volta ao FC Porto

Os Dragões defrontam, no domingo, o Nacional da Madeira e já se encontram em preparação para um jogo que não podem perder, não para não deixar fugir os rivais, mas sim para não ferir ainda mais o orgulho dos adeptos azuis e brancos.

A grande novidade desta manhã foi Quintero que regressou após ter antecipado a sua saída do Rennes, onde esteve emprestado durante quase um ano. O colombiano regressou às ordens de José Peseiro e do FC Porto e, apesar de não estar inscrito e não poder ser opção, vai preparando a próxima época em que poderá estar ao serviço do clube da Invicta.

Por estar fora das opções do técnico portista, Peseiro chamou ao treino Francisco Ramos, dos bês, ao treino.No entanto não deixa de ser um importante regresso à equipa azul e branca que se encontra num período delicado. Quintero poderá, assim, comecar a adptar-se ao plantel e equipa técnica para poder provar que tem lugar nos Dragões na proxima época.